Objetivo é estabelecer a cooperação da SMDH com todas as três unidades do DegaseFoto: Divulgação/SMDH
Volta Redonda firma parceria com Degase para beneficiar adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas
Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos vem desenvolvendo ‘Plano de Trabalho para a Cooperação Técnica’, visando promover interatividade, noções de direitos humanos e prevenção da violência
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Homem é preso dentro da delegacia por descumprir medida protetiva em Volta Redonda
Suspeito procurou unidade policial para registrar ocorrência contra ex-companheira, mas acabou detido pela Guarda Municipal após denúncia da mulher
Volta Redonda recebe espetáculo premiado ‘Nasci pra ser Dercy’ quarta-feira (25) no Teatro da Fevre
Monólogo em homenagem a Dercy Gonçalves chega à cidade por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e o Sesc. Ingresso solidário pode ser trocado segunda (23) e terça (24) por um litro de leite
Biblioteca Municipal recebe exposição sobre a fundação do Voltaço
Reunindo fotografias, documentos e outros itens da época, mostra pode ser visitada até 20 de abril
Prefeitura de Volta Redonda oferece renegociação de dívidas com desconto de até 100% em juros e multas
Adesão ao Programa de Parcelamento dos Créditos Tributários e não Tributários começa segunda-feira (23) e poderá ser feita até 22 de abril
Volta Redonda promove ‘Dia B da Saúde Bucal’ em escolas da rede municipal
Em parceria com o Programa Saúde na Escola, equipes da Secretaria Municipal de Saúde realizaram atividades lúdicas em quatros centros de Educação Infantil, com foco na prevenção
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