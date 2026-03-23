Espaço será readequado para receber novos equipamentos de raio-x, mamografia e ultrassom - Foto|: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Espaço será readequado para receber novos equipamentos de raio-x, mamografia e ultrassomFoto|: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 23/03/2026 14:35

Volta Redonda - A reforma geral do Centro de Imagem Gecy Vieira Gonçalves, que fica no Estádio General Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania), avança em ritmo acelerado. A obra, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), conta com investimentos em torno de R$ 2 milhões e tem como objetivo a readequação dos espaços para receber novos equipamentos e melhorar o atendimento aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).

A reconfiguração dos ambientes no Centro de Imagem, que vai permitir a instalação de novos equipamentos de raio-x, mamografia e ultrassom, inclui a substituição de revestimentos cerâmicos, novas louças, metais e bancadas, instalação de novas janelas e portas, novas instalações elétricas e hidráulicas, novas instalações de gases medicinais, pintura interna, adequações de acessibilidade, instalação de equipamentos de proteção contra incêndio e pânico, além de aparelhos de ar-condicionado em toda a unidade.

De acordo com a chefe da Divisão de Reformas e Obras da Secretaria Municipal de Saúde, a arquiteta Luísa Dias, a redivisão dos espaços foi feita com divisórias de drywall.

“A empresa que executa a obra – contratada por licitação – está com cerca de 50% do trabalho concluído e atua de segunda a sexta-feira, semanalmente, além de alguns sábados para agilizar a entrega. No momento, essas divisórias de drywall estão prontas, o sistema de climatização está em fase de finalização, os revestimentos já foram instalados, assim como as bancadas. Os metais estão sendo instalados e a parte elétrica está sendo feita agora também”, falou a arquiteta.

A secretária de Saúde de Volta Redonda, Marcia Cury, afirmou que o Centro de Imagem vai receber parte dos equipamentos que a secretaria vem adquirindo. “São equipamentos mais modernos que vão melhorar o atendimento aos pacientes do SUS”, explicou a secretária, acrescentando que a reforma geral também vai garantir mais conforto para os usuários e os profissionais que atuam no local.

O prefeito Antonio Francisco Neto reforçou que a modernização do Centro de Imagem integra uma série de melhorias que vêm sendo realizadas pela prefeitura para aprimorar e ampliar o atendimento na rede municipal de saúde.

“Agradeço ao governador do Rio, Cláudio Castro, e ao deputado federal Doutor Luizinho pela parceria. A viabilização desses investimentos, junto com o trabalho da administração municipal, ajuda a fazer da Saúde de Volta Redonda referência no estado. E vamos seguir trabalhando para merecer um lugar de destaque no país”, disse o prefeito Neto.

Atendimento

No período das obras, o atendimento do Centro de Imagem acontece no primeiro andar da Clínica Radiovida, na Vila Santa Cecília (Rua 41, nº 434, ao lado do Shopping 33).