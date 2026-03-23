Estudantes da rede municipal participaram de uma programação especial no Teatro Maestro Franklin de Carvalho JrFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Segunda Semana de Prevenção às Drogas nas Escolas termina com mais de 4 mil alunos alcançados
Estudantes da rede municipal participaram de uma programação especial no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr.; iniciativa agora chega às escolas particulares
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Reforma do Centro de Imagem de Volta Redonda avança no Estádio da Cidadania
Espaço será readequado para receber novos equipamentos de raio-x, mamografia e ultrassom para melhorar o atendimento aos usuários do SUS
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Inscrições estão abertas até 10 de abril para os cursos de marketing digital e produção de vídeos com smartphone, que acontecerão a partir do dia 13 do próximo mês
Volta Redonda firma parceria com Degase para beneficiar adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas
Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos vem desenvolvendo ‘Plano de Trabalho para a Cooperação Técnica’, visando promover interatividade, noções de direitos humanos e prevenção da violência
Homem é preso dentro da delegacia por descumprir medida protetiva em Volta Redonda
Suspeito procurou unidade policial para registrar ocorrência contra ex-companheira, mas acabou detido pela Guarda Municipal após denúncia da mulher
Volta Redonda recebe espetáculo premiado ‘Nasci pra ser Dercy’ quarta-feira (25) no Teatro da Fevre
Monólogo em homenagem a Dercy Gonçalves chega à cidade por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e o Sesc. Ingresso solidário pode ser trocado segunda (23) e terça (24) por um litro de leite
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