Estudantes da rede municipal participaram de uma programação especial no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Estudantes da rede municipal participaram de uma programação especial no Teatro Maestro Franklin de Carvalho JrFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 23/03/2026 16:14

Volta Redonda - A segunda edição da Semana de Prevenção às Drogas nas Escolas promovida pela Prefeitura de Volta Redonda chegou ao fim nesta segunda-feira (23), com um balanço positivo: mais de 4 mil alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino participaram das atividades ao longo dos últimos dias.

Em reunião no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, foram apresentados os resultados das ações e discutidos os próximos passos da iniciativa. Participaram a secretária municipal de Assistência e Prevenção às Drogas, Neuza Jordão; o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai; o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza; e a subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez; além de representantes das secretarias.

Ao longo da semana, os estudantes participaram de uma programação especial no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no bairro Laranjal. O espaço recebeu apresentações teatrais e palestras educativas voltadas à conscientização sobre os riscos do uso de drogas e a importância de a prevenção começar desde cedo.

Um dos destaques da programação foi o espetáculo “Tem Alguém Aí?”, produzido pela Cia de Teatro Arte em Cena e dirigido por Stael de Oliveira. A peça leva uma abordagem sensível e lúdica sobre escolhas, consequências e a importância de escolhas saudáveis ao longo da vida.

Além disso, os estudantes também receberam uma cartilha com as instruções para o acesso ao “Jogo da Prevenção”, uma ferramenta educativa digital desenvolvida pela Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred) em parceria com a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas (Abead) e a My Journey Tecnologia. A plataforma utiliza uma dinâmica inspirada em jogos de aventura para abordar temas como saúde, autocuidado e prevenção ao uso de substâncias.

“Nós tivemos uma avaliação muito positiva dessas duas edições através do que ouvimos pelas ruas e pelas redes sociais. Foi um retorno muito positivo, e, com isso, vamos levar também para a rede particular. Essa abrangência é muito importante para que a gente consiga essa prevenção de uma maneira geral”, declarou a secretária municipal de Assistência e Prevenção às Drogas, Neuza Jordão.

Escolas particulares

Diante da boa adesão e repercussão, a prefeitura decidiu ampliar o alcance do projeto. Entre os dias 30 de março e 2 de abril, será a vez dos alunos do 4º e 5º ano das escolas particulares participarem da programação, com a proposta de levar a conscientização a um número ainda maior de crianças e adolescentes.

“Ficamos muito satisfeitos com o alcance nas escolas municipais e, por isso, decidimos estender essa ação também para as escolas particulares. A prevenção precisa chegar a todos os nossos jovens, independentemente da rede de ensino”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.