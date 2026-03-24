As aulas acontecem às segundas e quintas-feiras no auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa CecíliaFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda promove inclusão e qualificação com curso de Segurança do Trabalho para PCDs
Alunos destacam aprendizado e acessibilidade em formação oferecida pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
Prefeitura de Volta Redonda promove inclusão e qualificação com curso de Segurança do Trabalho para PCDs
Alunos destacam aprendizado e acessibilidade em formação oferecida pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
Prefeitura de Volta Redonda promove mutirão de empregos no Cras Monte Castelo nesta quarta-feira (25)
Há vagas para seis funções diferentes para atuação em restaurante do Shopping Park Sul
Toca do Coelho ganha cenário encantado e convida famílias para viver a magia na Praça Brasil
Com 18 mil ovos de chocolate e decoração inédita, espaço em Volta Redonda aposta em experiência imersiva para crianças e adultos
Segunda Semana de Prevenção às Drogas nas Escolas termina com mais de 4 mil alunos alcançados
Estudantes da rede municipal participaram de uma programação especial no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr.; iniciativa agora chega às escolas particulares
Reforma do Centro de Imagem de Volta Redonda avança no Estádio da Cidadania
Espaço será readequado para receber novos equipamentos de raio-x, mamografia e ultrassom para melhorar o atendimento aos usuários do SUS
Prefeitura e Senai abrem novas oportunidades gratuitas de qualificação profissional
Inscrições estão abertas até 10 de abril para os cursos de marketing digital e produção de vídeos com smartphone, que acontecerão a partir do dia 13 do próximo mês
Volta Redonda firma parceria com Degase para beneficiar adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas
Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos vem desenvolvendo ‘Plano de Trabalho para a Cooperação Técnica’, visando promover interatividade, noções de direitos humanos e prevenção da violência
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.