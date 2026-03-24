As aulas acontecem às segundas e quintas-feiras no auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

As aulas acontecem às segundas e quintas-feiras no auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa CecíliaFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 24/03/2026 13:43

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), segue investindo na inclusão e na qualificação com o curso de Introdução à Segurança do Trabalho, voltado para Pessoas com Deficiência (PCDs). As aulas acontecem às segundas e quintas-feiras no auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, e são ministradas pelo instrutor Eduardo Menchise.

Entre os alunos, histórias de conquistas e busca por conhecimento reforçam a importância da iniciativa. É o caso de Luiz Henrique Oliveira Alves, de 33 anos, surdo, que viu no curso uma oportunidade única de aprendizado e de contribuição no ambiente de trabalho.

“Decidi fazer o curso porque é uma oportunidade que a gente não tem sempre, ainda mais sendo gratuito. Trabalho na SMPD e quero ajudar a melhorar a segurança, não só dentro de empresas, mas também orientar outras pessoas. Estou gostando muito das aulas, que são totalmente adaptadas, com muitos recursos visuais e explicações detalhadas. Aprendi, por exemplo, sobre a importância da Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio), que ajuda a sinalizar perigos e evitar acidentes. É um conhecimento muito importante para a vida”, destacou Luiz Henrique.

Juliana de Assis Silva, de 40 anos, que possui monoplegia no membro superior direito, ressalta que, para ela, o curso representa uma porta de entrada para novas oportunidades profissionais.

“O que me motivou foi a chance de acrescentar ao meu currículo e, futuramente, fazer o curso técnico de Segurança do Trabalho. O curso está sendo maravilhoso, com um professor muito qualificado, atencioso e que nos motiva a cada aula. Já aprendi sobre EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), sua importância e inovações, e como são fundamentais no dia a dia do trabalho. Quero levar esse conhecimento para minha vida e aproveitar as próximas oportunidades que surgirem”, afirmou Juliana.

O curso

O curso de Introdução à Segurança do Trabalho tem como objetivo preparar os alunos para o ambiente de trabalho, especialmente no setor industrial, promovendo mais segurança e autonomia. Ao longo de 20 aulas, os participantes receberão orientações práticas, conhecimentos técnicos e acesso à legislação da área.

Entre os conteúdos abordados estão: Sinalização de Segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); Liberação de Serviços; Inspeções de Segurança; Combate a Incêndio; Reuniões de Segurança; e Legislação Brasileira, com foco nas Normas Regulamentadoras.

Ao final do curso, os alunos estarão mais preparados para atuar com segurança, sendo capazes de reconhecer riscos e contribuir para a prevenção de acidentes, tornando os ambientes de trabalho mais seguros e inclusos.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, ressaltou a importância da iniciativa para a inclusão e autonomia das pessoas com deficiência. “Esse curso é mais uma ação da SMPD voltada à inclusão e à qualificação profissional. Nosso objetivo é garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso a oportunidades reais de aprendizado e possam se preparar para o mercado de trabalho com mais segurança e conhecimento”, afirmou.

“Estamos trabalhando para ampliar cada vez mais as oportunidades para todos. Investir em cursos como esse é investir na autonomia, na segurança e na qualidade de vida das pessoas com deficiência, preparando cidadãos para o mercado de trabalho e fortalecendo a inclusão em nossa cidade”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.