A reunião aconteceu no gabinete do prefeito Neto - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

A reunião aconteceu no gabinete do prefeito NetoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 24/03/2026 16:07

Volta Redonda - Com o objetivo de reduzir os acidentes de trânsito, garantir mais segurança e valorizar o comércio local do Retiro, em Volta Redonda, um projeto de reordenamento do fluxo viário do bairro foi apresentado a comerciantes e autoridades na manhã desta terça-feira (24) no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto. O plano tem como base estatísticas de trânsito do 22º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) e um Estudo Preliminar sobre Acidentes de Trânsito e Regime Viário no Bairro Retiro, desenvolvido pelo perito criminal da Polícia Civil Pedro Santos Salim.

Ele conta que a ideia do estudo surgiu tanto por ele atender ocorrências de trânsito como por ter forte vínculo com o bairro Retiro. “Eu estava percebendo que o número de acidentes de trânsito estava se sobressaindo às demais ocorrências e que um padrão estava se repetindo, independente dos horários e da época do ano: as colisões frontais e fronto/laterais. Uma das causas era o fato de que as quatro principais avenidas do bairro eram de mão dupla, numa área densamente povoada. Então a proposta foi, além das questões de imprudência e de sinalização, adotar a mudança para mão única, beneficiando não só o fluxo do trânsito, mas principalmente a redução dos riscos de acidentes de trânsito”, explica Salim.

O projeto, que foi encaminhado à Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), tem como base a alta demanda de tráfego na região do Retiro, que tem forte presença de comércio, mas apresenta problemas de fluidez do trânsito.

“Primeiro, nós temos que valorizar o comércio, que hoje é afetado pelos problemas no ordenamento urbano, com pontos críticos onde as pessoas evitam passar. Organizando isso, você terá um maior volume de tráfego passando naquela região, com melhor fluidez, e uma visibilidade maior das atividades comerciais naquela região. Associado a isso, o número de vagas existentes para estacionamento permanecerá, o que vai permitir essa acessibilidade com maior participação da população”, explica o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco.

“O tempo de viagem das pessoas também vai diminuir, seja no transporte público ou no individual, porque os moradores que fazem deslocamento naquela região terão uma via com fluxo constante. Isso permite melhorar a questão dos semáforos, se necessária; garante mais segurança, diminuindo o número de acidentes, principalmente nos cruzamentos que foram identificados como um problema”, acrescentou o secretário.

Mudanças

De acordo com o planejamento de implementação do projeto, nesta primeira etapa a Avenida Antônio de Almeida terá trânsito somente no sentido Açude, no trecho entre a Subprefeitura do Retiro e a Escola Municipal Amaral Peixoto. E a Avenida Retiro terá mão única em direção ao bairro Niterói, no trecho compreendido entre a esquina com a Rua José Moreira Rocha até a Base Integrada de Segurança Pública.

Em relação às vias transversais, as principais mudanças serão no sentido da Rua José Moreira Rocha, que ficará em direção à Avenida Retiro; e os veículos que saírem da Rua das Laranjeiras para acessar a Avenida Antônio de Almeida precisarão seguir para a Avenida Retiro e, em seguida, entrar na Rua Luvina Faria.

O presidente da Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda), Maycon Abrantes, esteve persente no encontro, assim como comerciantes do Retiro, e destacou que a prefeitura está fazendo o papel de modernizar e melhorar o fluxo de pessoas e carros na cidade.

“Acredito que vai melhorar muito o fluxo de trânsito e fazer com que as pessoas cheguem de uma forma mais fácil e saiam também de uma maneira mais fácil, melhorando também principalmente a segurança no trânsito. A apresentação feita hoje vamos passar para os demais associados, empresários, mas a gente tem a certeza de que qualquer coisa que seja feita para melhorar o trânsito da nossa cidade melhora também automaticamente o comércio”, ressalta Maycon.

Prazo

A STMU prevê iniciar nesta semana a preparação das ruas transversais, com retirada de sinalizações existentes e implementação de sinalização provisória, com o trabalho acontecendo no período noturno para evitar congestionamentos.

“Pedimos a atenção redobrada dos motoristas. Nossa previsão é que as vias principais comecem a ficar em mão única na primeira semana de abril”, explicou o secretário Paulo Barenco.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu a participação de todos os presentes e destacou a importância das mudanças para a cidade como um todo. “Pensamos na segurança e no comércio. Se após os testes iniciais for avaliado que não funcionou, nada nos impede de voltar atrás, mas esse estudo tem tudo para dar certo. Estamos dando a atenção que o Retiro nunca teve, incluindo obras de pavimentação, melhorias de segurança, ordenamento no trânsito, valorizando o comércio local”, disse Neto.