Os mutirões serão realizados nos bairros Água Limpa e Roma - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Os mutirões serão realizados nos bairros Água Limpa e RomaFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 25/03/2026 14:30

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda promove nesta quinta-feira (26) mais uma edição do Mutirão de Empregos, com atendimento em dois pontos da cidade ao longo do dia. A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Volta Redonda (Smas), por meio do Departamento de Proteção Básica (DPB), e tem como objetivo ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho.

A ação começa pela manhã, das 8h às 12h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Água Limpa, localizado na Rua Siqueira Campos, número 16. No local, serão ofertadas vagas para os cargos de empacotador, operador de caixa e fiscal de prevenção e perdas.

No período da tarde, das 13h às 16h, o mutirão será realizado na unidade do bairro Roma, na Rua Faisão, S/N, no bairro Parque das Garças, com oportunidades para operador de caixa e fiscal de prevenção e perdas. A ação acontece em parceria com uma rede de supermercados do município, reforçando a integração entre o poder público e a iniciativa privada na geração de emprego e renda.

Para participar, os interessados devem ter mais de 18 anos e apresentar currículo atualizado, além de documentos pessoais. A recomendação é que os candidatos cheguem com antecedência, já que o atendimento será realizado por ordem de chegada.

A subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou a importância da iniciativa para a população.

“Esse mutirão é uma oportunidade concreta para quem está em busca de inserção no mercado de trabalho. Nosso objetivo é aproximar os moradores das vagas disponíveis, facilitando o acesso ao emprego e fortalecendo a autonomia das famílias”, afirmou.

A iniciativa é mais uma estratégia para aproximar os trabalhadores das oportunidades disponíveis no mercado, além de fortalecer as políticas públicas de inclusão produtiva no município.