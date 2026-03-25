Aproximadamente 1,6 tonelada de alimentos oriundos da agricultura familiar foi entregue somente no primeiro dia - Foto: Divulgação/Sesan

Aproximadamente 1,6 tonelada de alimentos oriundos da agricultura familiar foi entregue somente no primeiro diaFoto: Divulgação/Sesan

Publicado 25/03/2026 16:20

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) e do Banco de Alimentos do município, iniciou nesta semana a primeira fase do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), uma iniciativa do Governo Federal que promove a compra de alimentos da agricultura familiar para distribuição a pessoas em situação de insegurança alimentar.

Nesta primeira etapa, estão sendo atendidas 17 instituições socioassistenciais contempladas por meio de chamada pública. Os alimentos passam por processo de inspeção e organização pela equipe do Banco de Alimentos antes de serem distribuídos. Nessa terça-feira (24), primeiro dia de distribuição, foi entregue aproximadamente 1,6 tonelada de alimentos oriundos da agricultura familiar.

O secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Fábio Buchecha, destacou a importância do programa para o município. “O PAA é uma política pública fundamental, porque fortalece a agricultura familiar e, ao mesmo tempo, garante alimento para quem mais precisa. Estamos iniciando essa primeira fase com as instituições, mas a proposta é avançar cada vez mais, ampliando o alcance e beneficiando diretamente a população em situação de vulnerabilidade”, afirmou.

A execução do PAA em Volta Redonda ocorre de forma contínua, integrando as ações da Sesan e do Banco de Alimentos. Em fases posteriores, o programa será ampliado, incluindo também o atendimento direto a pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio de pontos de distribuição com apoio dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social).