A inserção do Implanon é um procedimento contraceptivo rápido, seguro, feito no consultório médico sob anestesia localFoto: Divulgação/SMS
Prefeitura de Volta Redonda disponibiliza implante subdérmico contraceptivo
Inserção do Implanom é indicada para mulheres maiores de 15 anos, com planejamento familiar em dia e que estejam em situação de vulnerabilidade
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Ranking aponta Volta Redonda entre as cidades mais sustentáveis do estado do Rio de Janeiro em 2026
Avaliação de gestão pública analisou 43 indicadores de 338 municípios com mais de 100 mil habitantes no país
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Iniciativa da assistência social oferece vagas em parceria com rede de supermercados e acontece nos Cras dos bairros Água Limpa e Roma
Chefe do tráfico no Ingá II é preso pela Ordem Pública de Volta Redonda em ação integrada de segurança
Foragido da Justiça, condenado a mais de 11 anos de prisão, foi localizado após denúncia anônima e chegou a tentar fugir no momento da abordagem
Dados oficiais sobre acidentes vão nortear mudanças no trânsito do Retiro
Estudo da Polícia Civil e estatísticas dos Bombeiros foram encaminhados à STMU com sugestões para dar mais segurança ao fluxo viário
Volta Redonda adere ao Mutirão da Saúde das Mulheres proposto pelo governo federal
Iniciativa, que faz parte do programa Agora Tem Especialistas para ampliar o acesso a cirurgias eletivas e exames pelo SUS, aconteceu nesse fim de semana
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