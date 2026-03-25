A inserção do Implanon é um procedimento contraceptivo rápido, seguro, feito no consultório médico sob anestesia local - Foto: Divulgação/SMS

A inserção do Implanon é um procedimento contraceptivo rápido, seguro, feito no consultório médico sob anestesia localFoto: Divulgação/SMS

Publicado 25/03/2026 14:35

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibiliza o implante subdérmico Implanom para mulheres com idade superior a 15 anos, planejamento reprodutivo em dia, teste de gravidez negativo e que estejam em situação de vulnerabilidade. A inserção do Implanon é um procedimento contraceptivo rápido, seguro, feito no consultório médico sob anestesia local, que no município será realizado em seis unidades da Atenção Primária à Saúde.

A diretora do Departamento de Atenção à Saúde da SMS, Milene Paula de Souza, informou que as mulheres que desejam implantar o Implanom pelo SUS (Sistema Único de Saúde) devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de casa.

“Elas passam por avaliação para verificar se atendem aos critérios para receber o contraceptivo. Com a aprovação para fazer o procedimento, serão encaminhadas para a unidade da Atenção Primária de referência para a inserção do Implantom, no mesmo distrito. O contraceptivo consiste em uma pequena haste flexível de quatro centímetros colocada sob a pele do braço não dominante. O método libera o hormônio etonogestrel, oferecendo proteção de alta eficácia, maior de 99%, contra a gravidez por até três anos”, falou Milene Paula.

Unidades referência

A princípio, a Secretaria Municipal de Saúde escolheu seis unidades para serem de referência para a inserção do Implantom. No distrito sanitário 1 será a UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do bairro 249; no distrito 2, foram escolhidas as UBSFs Roma II e Água limpa 1; no distrito 3, as UBSFs Vila Mury e Açude 1; e no distrito 4, a unidade de referência será a Unidade Básica de Saúde da Família do Santa Cruz.

Outros métodos contraceptivos

Ainda na Atenção Primária à Saúde, outros métodos contraceptivos são disponibilizados pelos SUS. Todas as unidades fazem a distribuição de camisinhas femininas e masculinas, além de pílulas anticoncepcionais indicadas pelo médico e pílulas do dia seguinte. Além disso, qualquer pessoa que queira participar do programa de Planejamento Reprodutivo, antes chamado de Planejamento Familiar, pode procurar uma das 46 unidades da Atenção Básica do município.

Também são disponibilizados pelo SUS a inserção de DIU (Dispositivo Intrauterino), outro método contraceptivo de longa duração; e as cirurgias de laqueadura de Trompas de Falópio e vasectomia.