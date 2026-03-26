Campanha de conscientização teve distribuição de folhetos educativos nesta quinta-feira (26) na Vila Santa CecíliaFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
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