Campanha de conscientização teve distribuição de folhetos educativos nesta quinta-feira (26) na Vila Santa Cecília - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Campanha de conscientização teve distribuição de folhetos educativos nesta quinta-feira (26) na Vila Santa CecíliaFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 26/03/2026 14:55

Volta Redonda - O Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) realizaram na manhã desta quinta-feira (26) na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, uma ação de conscientização alusiva ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março. Motoristas, motociclistas e pedestres que passavam pela Rua 12 receberam folhetos educativos, que, entre outras informações, orientavam sobre como economizar água, realizar a limpeza da caixa d’água, números sobre possíveis desperdícios, coleta seletiva e materiais recicláveis. Também foram entregues copos com água tratada para consumo pelo próprio Saae.

O secretário de Meio Ambiente, Jorginho Fuede, disse que a parceria é importante para reforçar a importância da preservação e o consumo da água.

“Tudo começa na conscientização, porque preservar a água é questão de sobrevivência. A gente espera conscientizar o maior número de pessoas, com a maior velocidade possível, em relação ao uso, ao consumo controlado da água e ao cuidado na preservação”, disse o secretário.

Fuede lembra, ainda, que a Secretaria realiza várias ações de conscientização durante o ano – inclusive, na última quarta-feira, um grupo de estudantes conheceu a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Belmonte.

“O que eu mais me orgulho na nossa Secretaria é a educação ambiental, pois tudo começa na escola, onde aprendemos o que se deve fazer ou não, e criar essa conscientização, agora, é muito importante”, afirma, lembrando que, além dos estudantes, os idosos que participam das atividades das unidades do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) também assistem às palestras e seminários nas unidades de conservação.

O responsável pela SMMA acrescenta que a Secretaria também desenvolve projetos de plantio de árvores nas margens de córregos e replantio em áreas degradadas, que complementam as ações diretas de preservação, conservação e conscientização.

“Lançamos um projeto em que o cidadão solicita e a gente vai até a casa dele, verifica a espécie mais adequada para aquele local e faz o plantio. Vamos tirar esse estigma de Volta Redonda como uma cidade cinza, ela voltará a ser vista como uma cidade verde.”