No próximo sábado, dia 28, começa a competição que reunirá mais de 4 mil atletas de 13 cidades - Foto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

No próximo sábado, dia 28, começa a competição que reunirá mais de 4 mil atletas de 13 cidadesFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 26/03/2026 14:52

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), finaliza os preparativos para a abertura da XXI Copa Diarinho de Futsal, marcada para o sábado, dia 28, às 9h, no Ginásio Amaro Inácio, no bairro Retiro. O evento, realizado em parceria com o jornal Diário do Vale, reúne atletas de projetos esportivos, escolas e clubes da região.

A competição contará com mais de 4 mil atletas, representando 50 instituições de várias cidades, entre elas Volta Redonda, Barra Mansa, Angra dos Reis, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Porto Real, Pinheiral, Vassouras, Valença, Rio das Flores e Três Rios, além de equipes de Bananal (SP) e Juiz de Fora (MG). Ao todo, estão previstos 676 jogos, que acontecerão aos sábados e domingos, de 28 de março a 5 de julho, com finais nos dias 4 e 5 de julho.

A secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilela, afirmou que a equipe da Smel tem se dedicado para que todos os detalhes da competição estejam prontos. “Estamos concluindo os preparativos para receber crianças e adolescentes de toda a região. Cada detalhe é pensado para que a Copa Diarinho continue sendo uma referência em esporte, disciplina e socialização”, destacou Rose.

As equipes estarão divididas em Série Ouro, voltada a instituições particulares e públicas de outras cidades, e Série Prata, destinada a projetos esportivos públicos de Volta Redonda. As categorias vão do Sub-7 ao Sub-17, com disputas masculinas, femininas ou mistas, e as mais jovens terão formato de festival, com medalhas de participação para todos.