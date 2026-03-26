No próximo sábado, dia 28, começa a competição que reunirá mais de 4 mil atletas de 13 cidadesFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR
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