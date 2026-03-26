Equipamento facilita o controle da doença e contribui para o desenvolvimento saudável do paciente - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Equipamento facilita o controle da doença e contribui para o desenvolvimento saudável do pacienteFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 26/03/2026 14:50

Volta Redonda - A história do pequeno Matteo, de apenas 2 anos, é marcada por desafios, superação e, agora, esperança. Diagnosticado com Diabetes tipo 1 aos 10 meses de vida, ele enfrentou, junto com a família, uma rotina intensa de cuidados até conquistar, por meio da Prefeitura de Volta Redonda, o acesso gratuito pela rede municipal de saúde a uma bomba de insulina – tecnologia que está mudando completamente sua qualidade de vida.

A mãe do menino, Andiê Amorim, de 31 anos, moradora do bairro Santo Agostinho, relembra o momento em que tudo começou. “Foi uma virada do avesso na nossa vida. Não temos ninguém na família com Diabetes tipo 1. No caso dele, foi um desencadeamento após uma pneumonia”, disse.

O diagnóstico veio de forma inesperada. Em uma noite atípica, Matteo ficou muito agitado e não conseguia dormir, o que chamou a atenção da mãe. Durante uma troca de fraldas, um detalhe incomum acendeu o alerta: a presença de formigas na fralda. “Aquilo não era normal. Decidi levá-lo ao Hospital do Retiro (Dr. Munir Rafful)”, relata Andiê.

Na unidade, um teste de glicemia capilar indicou um resultado fora do padrão. A equipe médica repetiu o exame diversas vezes, até confirmar o quadro. Exames mais detalhados apontaram que a glicemia de Matteo estava em 721, índice extremamente elevado que surpreendeu até os profissionais, já que ele aparentava estar bem.

Desde então, a rotina da família passou a ser de atenção constante. Por ser muito pequeno, Matteo necessita de doses extremamente reduzidas de insulina, o que dificultava o controle com os métodos tradicionais disponíveis.

“A caneta fornecida pelo SUS (Sistema Único de Saúde) aplica uma unidade por vez, o que era muito para ele. Mesmo com uma caneta de meia unidade que conseguimos comprar, com ajuda da família, ainda era difícil ajustar corretamente”, explica a mãe.

Acesso ao equipamento e vida nova

A recomendação para o uso da bomba de insulina veio da médica que acompanha o caso no Hospital do Retiro, ao perceber a dificuldade no controle glicêmico. O equipamento é atualmente o único método capaz de administrar microdoses com precisão, funcionando de forma semelhante ao pâncreas.

Sensibilizado com o caso, o prefeito Antonio Francisco Neto recebeu Andiê e Matteo para conhecer a situação de perto e, de imediato, determinou a compra da bomba de insulina.

Hoje, a realidade é outra. “Agora a gente acredita que vai ter um descanso. A bomba é automatizada, faz quase o papel do pâncreas. Estamos conseguindo manter a glicemia dentro do alvo”, afirma Andiê.

A mudança já é perceptível no dia a dia. Antes, Matteo precisava enfrentar entre 12 e 15 agulhadas por dia. Com a bomba, as múltiplas “picadinhas” deram lugar a um tratamento mais eficiente e menos invasivo.

Além de facilitar o controle da doença, o equipamento também contribui diretamente para o desenvolvimento saudável da criança. “A glicemia descontrolada atrapalha o crescimento e o ganho de peso. Agora, ele vai ter mais qualidade de vida. Mudou tudo”, comemora a mãe.

O vereador Betinho Albertassi, que acompanhou o caso do Matteo de perto e articulou junto ao prefeito Neto a visita ao gabinete na prefeitura, agradeceu o apoio do Poder Público para solucionar o caso. “Agradeço à Prefeitura de Volta Redonda, ao prefeito Neto e à Secretaria de Saúde pelo atendimento dessa demanda”, disse.

“Quero agradecer ao Betinho e a toda a Secretaria Municipal de Saúde pelo empenho e sensibilidade em atender esse caso. Nosso compromisso é cuidar das pessoas e buscar sempre oferecer o melhor tratamento possível para quem precisa”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.