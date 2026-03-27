O evento aconteceu no auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília - Foto: Divulgação/SMDH

O evento aconteceu no auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa CecíliaFoto: Divulgação/SMDH

Publicado 27/03/2026 14:18

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda promoveu nesta semana um cine-debate com o curta-metragem “A Qualquer Momento”, em alusão ao Dia Nacional de Orgulho Gay (25/3). O evento aconteceu no auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, com a presença de autoridades municipais e de equipe do filme – primeira produção cinematográfica apresentada na região com a temática LGBTI+.

O evento teve como mediadora, Melissa Paiva, assessora técnica de Promoção de Políticas para a Diversidade de Gênero da SMDH. “Acredito que espaços como esse são fundamentais para que possamos refletir, dialogar e também colocar em prática a luta contra o preconceito e a discriminação. Além disso, iniciativas como essa fomentam a cultura e dão visibilidade à população LGBT+ da nossa região.”

A assistente administrativa Eliza Garcia fez a apresentação dos serviços que são oferecidos no município à comunidade LGBTI+ pelo Centro de Cidadania do Médio Paraíba, do Programa Estadual Rio Sem Homofobia. Atualmente são 19 Centros de Cidadania e três Centros Comunitários no estado. E os guardas municipais Ítalo Gramacho e Sérgio Papeira fizeram uma participação especial no Cine Debate pela Patrulha de Garantias Fundamentais.

A subsecretaria municipal da SMDH, Juliana Rodrigues, destacou o trabalho da pasta para quebrar barreiras e conseguir o espaço público de divulgação da obra, que anteriormente encontrou dificuldades para ser exibida em outros municípios, segundo informou os produtores – o ator e produtor Gabriel Sam (atuação e direção) e o artista William Carvalho (atuação e produção).

“Agradecemos aos produtores por nos permitirem exibir o filme, e às pessoas presentes. É muito bom ter aqui também a Patrulha de Garantias Fundamentais para apoiar a população que sofre violações nos seus direitos, porque temos que avançar em políticas públicas, é assim que se faz a diferença”, frisou.

Também estiveram presentes no cine-debate a chefe de gabinete da SMDH, Cidinha Araújo; a assessora de Direitos Humanos da SMDH, Kelly Gomes; a assessora técnica de Promoção da Igualdade Racial da secretaria, Juliana Sampaio, que falou pelo Conselho Municipal de Direitos das Pessoas LGBTI; Elizabeth Teixeira, que também integra o conselho e representou o secretário de Ordem Pública, Coronel Henrique; Mariana Callegari, pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC); além de representantes do Fórum da Juventude do Sul Fluminense.