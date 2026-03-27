Praça Josemar do Nascimento, no Morro do Cruzeiro, recebeu melhorias de infraestruturaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda entrega área de lazer revitalizada a moradores do Vale Verde
Praça Josemar do Nascimento, no Morro do Cruzeiro, recebeu melhorias de infraestrutura, garantindo um espaço mais seguro e acolhedor para os moradores
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Saae e Secretaria de Meio Ambiente realizam ação pelo Dia Mundial da Água
Campanha de conscientização teve distribuição de folhetos educativos nesta quinta-feira (26) na Vila Santa Cecília
Prefeitura de Volta Redonda finaliza preparativos para a abertura da XXI Copa Diarinho de Futsal
No próximo sábado, dia 28, começa a competição que reunirá mais de 4 mil atletas de 13 cidades
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