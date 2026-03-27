Praça Josemar do Nascimento, no Morro do Cruzeiro, recebeu melhorias de infraestrutura - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Praça Josemar do Nascimento, no Morro do Cruzeiro, recebeu melhorias de infraestruturaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 27/03/2026 14:16

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda realizou, na noite dessa quinta-feira (26), a entrega da revitalização completa da Praça Josemar do Nascimento, localizada na Rua Vinte e Sete de Dezembro, no Morro do Cruzeiro, no bairro Vale Verde. A obra atendeu a uma antiga reivindicação dos moradores e devolveu à comunidade um espaço de lazer mais seguro, moderno e acolhedor.

A revitalização incluiu reparos nos brinquedos, bancos e mesas, instalação de mais um equipamento para a Academia da Melhor Idade, pintura de toda a área de lazer, serviços de paisagismo, melhoria na iluminação e a instalação de um totem de identificação com o nome de Josemar do Nascimento, homenageado que dá nome ao espaço.

Representando o prefeito Antonio Francisco Neto, o deputado estadual Munir Neto ressaltou o esforço conjunto para a realização da obra. “Tive o prazer de vir aqui a pedido da comunidade conhecer antes como estava a praça. Era uma reivindicação antiga dos moradores. Levei esse pedido ao prefeito Neto, consegui verba do Estado e hoje está essa maravilha. A gente fica feliz de ter contribuído um pouco para que o sonho da comunidade se tornasse uma realidade. Essa praça realmente está maravilhosa”, declarou.

A população aprovou a revitalização. Moradora da comunidade há 37 anos, Shelly Felix celebrou a melhoria. “Morei próximo a essa praça por oito anos, e essa inauguração está sendo muito boa, vim trazer as crianças. É mais um espaço para elas aproveitarem”, disse.

Marlene Paula, que vive no bairro há 24 anos, levou os netos Arthur e Gael, ambos de 5 anos, para conhecer o local. “Melhorou muito. Tomara que mantenham. Vale a pena tanto para as crianças quanto para os adultos. Eu sempre trago meus netos para aproveitarem”, comentou.

A cerimônia ainda contou com a presença dos vereadores Cacau da Padaria e Zoinho, lideranças comunitárias e moradores da região, que prestigiaram a entrega do novo espaço.

Homenagem

Josemar do Nascimento, mais conhecido como “Miúdo”, nasceu em 26 de abril de 1990, na Santa Casa de Barra Mansa, e se mudou para Volta Redonda com apenas um mês de vida. Cresceu na cidade, onde construiu sua história, sendo reconhecido pelo carinho e pelas relações que cultivou ao longo da vida.

A homenagem emocionou os familiares presentes. Juliana do Nascimento, irmã de Josemar, falou sobre a importância desse reconhecimento para a família.

“É difícil até falar, ver o quanto o meu irmão era querido. Agradeço ao Arthur (líder comunitário) que buscou essa homenagem, é um amigo, um menino de ouro. É emocionante saber que a praça vai levar o nome do meu irmão, que cresceu, foi criado aqui. É maravilhoso”, afirmou.