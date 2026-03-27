Evento reuniu cerca de 150 participantes e promove esporte, saúde e integração entre alunos com mais de 60 anos - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Evento reuniu cerca de 150 participantes e promove esporte, saúde e integração entre alunos com mais de 60 anosFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 27/03/2026 14:22

Volta Redonda - Teve início na manhã desta sexta-feira, 27, a segunda edição da Olimpíada Viva Melhor, no Parque Aquático Municipal de Volta Redonda. A abertura da competição contou com a etapa de natação, reunindo cerca de 150 alunos do programa, vindos dos 35 polos espalhados pela cidade, entre ginásios e praças.

Voltada ao público acima de 60 anos, a olimpíada contempla as categorias 60+, 70+ e 80+, nos naipes feminino e masculino, reforçando o compromisso do município com o envelhecimento ativo e a qualidade de vida.

Primeira etapa reúne provas de natação

A etapa de abertura começou às 7h30 e contou com provas de 25 metros nado livre e revezamento 4x25 metros. Os participantes competiram em suas respectivas categorias, e os primeiros colocados foram premiados com medalhas.

De acordo com o professor de natação e hidroginástica, Érick Antonini da Costa, a competição vai além da prática esportiva. “Acredito que essa olimpíada é um momento de superação. Muitos alunos fazem as aulas e sabem que são capazes, mas aqui eles têm a oportunidade de se testar, de perceber que conseguem. É uma alegria ver cada um com sorriso no rosto”, destacou.

Qualidade de vida e novas amizades

Para os participantes, a olimpíada representa muito mais do que competição. A aluna Maria das Graças Santo Silva, de 73 anos, ressaltou os benefícios das atividades na sua rotina. “Para mim é muito gratificante. As dores que eu sentia diminuíram muito. A natação é nota mil. Eu agradeço muito aos professores e a todos os envolvidos. Participar da olimpíada é uma alegria, venho tranquila e feliz”, afirmou.

A participante Adriana Costa do Salto, de 60 anos, também destacou o impacto positivo do programa em sua vida. “O Viva Melhor mudou muita coisa para mim. Passei por momentos difíceis e encontrei acolhimento no grupo. Além dos exercícios, fiz amizades. Participar da olimpíada é muito bom, ajuda a manter a gente ativa, e isso é fundamental para envelhecer com saúde”, disse.

Competição segue até o fim do ano

A Olimpíada Viva Melhor será disputada ao longo de todo o ano, com outras cinco etapas: queimada, câmbio, futebol society, atletismo e, pela primeira vez, jogos de salão, com disputas de dama, xadrez e dominó.

As inscrições para as próximas etapas serão abertas ao longo do ano diretamente com os professores nos polos onde os alunos participam das atividades.

Ao final da olimpíada, prevista para novembro, será elaborado um quadro geral de medalhas entre os polos participantes. O encerramento acontece em dezembro, com uma premiação especial para os destaques da competição.