Evento reuniu cerca de 150 participantes e promove esporte, saúde e integração entre alunos com mais de 60 anosFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Segunda edição da Olimpíada Viva Melhor começa com etapa de natação no Parque Aquático de Volta Redonda
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