Estudo foi entregue durante cerimônia pelo Dia da Água realizada pelo Comitê da Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Estudo foi entregue durante cerimônia pelo Dia da Água realizada pelo Comitê da Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do SulFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 27/03/2026 14:20

Volta Redonda - O município de Volta Redonda foi contemplado com um projeto de Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), entregue pelo Comitê da Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS) nessa quinta-feira (26), na Câmara Municipal. A cerimônia celebrou o Dia Mundial da Água (22/3), contando com a presença de representantes da prefeitura, da Agevap (Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul), da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), do Inea (Instituto Estadual do Ambiente), além de representantes de outros municípios da Região Hidrográfica III, também contemplados com estudos e projetos.

Um dos representantes do município foi o diretor-executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), Paulo Cezar de Souza (PC), que destacou o momento importante para Volta Redonda.

“Vamos começar a caminhar em direção à universalização do esgoto, que é um compromisso até 2033, com base no Marco Legal do Saneamento Básico, que a gente tenha praticamente 100% do esgoto tratado. Recebemos o projeto executivo, todo o planejamento que vai nortear os futuros investimentos para conseguir essa universalização. Com esse projeto, temos condições de receber recursos, de procurar financiamentos, outras fontes para viabilizar”, explicou PC.

Os projetos entregues foram elaborados pela empresa Consducto, com acompanhamento técnico da DHF Consultoria e Engenharia Ltda., contratada pelos Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana para assessoria técnica e administrativa na elaboração e adequação de projetos de esgotamento sanitário.

O objetivo é assegurar qualidade técnica, evitar falhas de concepção e garantir que os recursos da cobrança pelo uso da água sejam aplicados de forma eficiente, contribuindo para a redução da carga poluidora e a melhoria da qualidade das águas do Rio Paraíba do Sul.

“Agradeço aos funcionários do Saae que trabalharam de forma intensa em apoio à empresa que fez todo o projeto executivo. Sem a presença deles, praticamente ficaria impossível uma empresa de longe fazer um planejamento”, destacou PC.

O subsecretário de Meio Ambiente de Volta Redonda, Anderson Azevedo, participou da cerimônia e agradeceu pela entrega do projeto, ressaltando que é um avanço no reforço do compromisso com a melhoria da qualidade ambiental, na proteção dos recursos hídricos e na promoção da saúde da população.

“Receber esse apoio técnico qualificado demonstra a importância da atuação integrada entre o Comitê de Bacia, a Agevap e os municípios, fortalecendo uma gestão cada vez mais eficiente e sustentável. Seguimos comprometidos em transformar esses projetos em realidade, avançando nas políticas públicas de saneamento e contribuindo para um futuro mais equilibrado para nossa região”, destacou Anderson.

Investimentos

Os investimentos somam aproximadamente R$ 1,9 milhão, provenientes dos recursos da cobrança pelo uso da água, conforme previsto no Plano de Bacia, contemplando, além de Volta Redonda, os municípios de Rio das Flores, Porto Real, Mendes e Barra do Piraí.

O projeto é financiado pelo CBH-MPS e a Agevap viabiliza e concretiza a execução do projeto, conforme explica a diretora-presidente da Agevap, Aline Raquel de Alvarenga. “Cada município tem o seu valor, dependendo do porte e particularidades de cada um. Volta Redonda foi contemplada com um projeto de aproximadamente R$ 1,1 milhão.”

De acordo com o Comitê, a entrega dos estudos representa etapa estratégica para que os municípios possam captar recursos estaduais e federais destinados à execução das obras de saneamento, fortalecendo a saúde pública, a preservação ambiental e o desenvolvimento regional.

A presidente do Comitê, Caroline Teixeira Lopes, explica que o investimento no tratamento de esgoto na região contribui para melhorar a qualidade da água que chega na capital e em outros municípios também.

“Quando falamos de Dia da Água, a gente costuma olhar só a água. Mas quando eu não invisto em saneamento, é muito mais caro tratar e ter água de qualidade. Então o Comitê entra com um recurso para financiar esse projeto e, a partir disso, o município consegue fazer o investimento próprio ou captação de recursos para a execução do projeto de uma forma geral”, explica Caroline.