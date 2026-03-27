Pequetito Amorim ficará interditada durante a execução do serviço e trânsito no entorno terá alterações - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Pequetito Amorim ficará interditada durante a execução do serviço e trânsito no entorno terá alteraçõesFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 27/03/2026 17:06

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda inicia neste sábado (28) uma manutenção preventiva da Ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Niterói e Aterrado. De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), será realizada intervenção nos aparelhos de apoio nos pilares do vão central da ponte.

Para que o serviço seja executado, a ponte terá o trânsito interditado a partir das 8h deste sábado (28). Durante o período de interdição, previsto para até 15 dias, a STMU informa que o trânsito passará por alterações no entorno.

Fluxo sentido Retiro-Centro

No sentido entre o Retiro e o Centro da cidade, o trânsito será desviado pela Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio) para a Ponte Dr. Murilo César, que funcionará com mão única no sentido Aterrado. Ao chegar no Aterrado, o motorista acessará a Avenida Lucas Evangelista até a altura da Rua Tenente Coronel Mizael Mendonça.

Fluxo sentido Retiro

Já o trânsito de veículos em direção ao Retiro ocorrerá pela Avenida 7 de setembro, no Aterrado, seguindo pela Ponte Dom Waldyr Calheiros para acessar o bairro Niterói.

Interdição

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana informa, ainda, que na Avenida Lucas Evangelista, no Aterrado, o trânsito estará fechado para quem deseja seguir até o Retiro no trecho entre as esquinas com as ruas Tenente Coronel Misael Mendonça e Jaime Pantaleão de Morais.

E no bairro Niterói, os cruzamentos entre a Rua Santo Antônio e as avenidas Nossa Senhora do Amparo e Beira-Rio (Almirante Adalberto de Barros Nunes) também terão alguns acessos interditados durante o período de manutenção.

A STMU informa aos motoristas que as intervenções vão estar devidamente sinalizadas, os sinais de trânsito serão ajustados para minimizar os impactos no fluxo viário, e pede aos condutores atenção às mudanças.