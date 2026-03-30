Capacitação une teoria e prática em espaços públicos, promovendo autonomia e reinserção social - Foto: DIvulgação/Smas

Capacitação une teoria e prática em espaços públicos, promovendo autonomia e reinserção socialFoto: DIvulgação/Smas

Publicado 30/03/2026 15:18

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realizou nesta semana a aula inaugural do curso de Pequenos Reparos Residenciais, voltado a pessoas em situação de rua. O curso é uma parceria da Smas com a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), que idealizou a iniciativa especialmente para atender os participantes do Projeto Superação, permitindo que os alunos apliquem os conhecimentos adquiridos diretamente em unidades públicas e fortaleçam sua autonomia e suas possibilidades de reinserção social e profissional.

A aula inaugural contou com a presença da subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcês; da diretora do Departamento de Proteção Social Especial, Mariana Pimenta; do coordenador do Projeto Superação, André Cople Barrocas; além das equipes do Centro POP e do Serviço de Abordagem Social. Representando a Fevre, participaram a vice-presidente Tânia Bittencourt e o diretor do CQP (Centro de Qualificação Profissional), Eiji Yamashita.

Apesar de marcar o início das aulas no curso, os participantes já vinham atuando nas atividades do Projeto Superação. A nova etapa reforça a proposta de qualificação profissional aliada à prática, com conteúdos de hidráulica, elétrica e pintura, e será realizada todas as terças-feiras, no período da tarde, durante três meses.

Além das aulas teóricas, os alunos desenvolverão atividades práticas em unidades da própria Smas, iniciando por um projeto de manutenção e pequenos reparos no prédio da secretaria. A ideia é que os conhecimentos adquiridos em sala de aula sejam aplicados no dia a dia, ampliando a experiência prática dos participantes e preparando-os para o mercado de trabalho.

A subsecretária Larissa Garcês destacou a importância da iniciativa: “A proposta é que eles não apenas aprendam em sala de aula, mas que possam aplicar esse conhecimento na prática, dentro das nossas próprias unidades. Isso fortalece o aprendizado, gera experiência e mostra, na prática, o potencial de cada um deles para o mercado de trabalho”, afirmou.

Durante todo o período de formação, os participantes terão transporte garantido pela Smas. Eles também seguem inseridos nas atividades do Projeto Superação, realizadas de segunda a sexta-feira, com ações de capina e limpeza de unidades públicas no período da manhã. À tarde, participam de oficinas, atividades coletivas e outros cursos de qualificação, como barbeiro e garçom.

Projeto Superação

O Projeto Superação é coordenado pelo Abrigo Municipal Seu Nadim, pelo Centro POP e pelos serviços vinculados ao Departamento de Proteção Social Especial (DPES) da Smas. Atualmente, atende 10 pessoas, com público prioritário formado por adultos entre 18 e 59 anos em processo de saída das ruas, acompanhados pelo Centro POP ou pelo Abrigo Municipal.

O objetivo é oferecer suporte integral a essa população, com acompanhamento nas áreas social, de saúde, lazer e cultura, além de proporcionar atividades laborativas que promovam geração de renda e autonomia financeira.

O projeto também busca inserir os participantes em tratamentos especializados por meio das redes de Atenção e Cuidado, estimular a autonomia, socialização, cidadania e convivência em grupo, além de garantir acesso à documentação civil, programas de transferência de renda, inserção no Cras (Centros de Referência de Assistência Social) por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e monitoramento na rede de saúde.

Como participar

Para participar, é necessário estar em acompanhamento pelo Centro POP ou pelo Abrigo Municipal, além de estar vinculado à Rede de Atenção Psicossocial, como Caps ou Caps AD. Os interessados passam por processo seletivo e devem manifestar interesse em integrar o projeto.

Inicialmente, os participantes permanecem no programa por três meses, período em que são avaliados por equipes técnicas. Ao final, poderão ser encaminhados ao mercado de trabalho formal, caso sejam considerados aptos.

O Projeto Superação também garante uma bolsa-auxílio no valor de meio salário mínimo vigente, contribuindo para a subsistência dos participantes até que alcancem maior autonomia financeira. A expectativa é que ações como o curso de pequenos reparos, aliadas à vivência prática nas unidades públicas, ampliem as oportunidades de reinserção social e profissional, reforçando o compromisso da Prefeitura de Volta Redonda com a inclusão e a dignidade.