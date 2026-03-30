Alunos do curso de Ciências Biológicas do UniFOA levaram aos frequentadores do Zoo-VR uma série de atividades interativas e educativas - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Alunos do curso de Ciências Biológicas do UniFOA levaram aos frequentadores do Zoo-VR uma série de atividades interativas e educativasFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 30/03/2026 15:24

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), realizou nesse domingo (29) a primeira edição do “Ciência no Zoo: a biodiversidade em foco”, no Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR).

A iniciativa, voltada à divulgação científica e à educação ambiental, contou com a participação de alunos do curso de Ciências Biológicas do UniFOA, que levaram ao público uma série de atividades interativas e educativas. Durante o evento, os visitantes tiveram acesso a microscópios, lupas e lâminas com materiais biológicos, possibilitando a observação detalhada do mundo microscópico.

Além disso, foram apresentados animais peçonhentos comuns na região, como aranhas, escorpiões, cobras e lacraias. As atividades também incluíram ações voltadas ao estudo das plantas, com coleta de matérias no próprio Zoo-VR para análise nos equipamentos disponíveis.

O coordenador do curso de Ciências Biológicas do UniFOA, Dimitri Ramos Alves, afirmou que a ação cumpriu seu objetivo de levar divulgação científica à comunidade.

“Aproximamos a população de espécies de animais peçonhentos da região, ampliando o entendimento e a identificação, o que ajuda a reduzir acidentes. Também apresentamos animais marinhos, como crustáceos raros e tubarões, despertando principalmente o interesse das crianças. Foi um momento ímpar. Agradeço o apoio de todos para realização dessa atividade no Zoo-VR”, ressaltou.

O diretor do Parque Zoológico Municipal, Jadiel Teixeira, destacou a importância de aproximar a população das atividades desenvolvidas no espaço.

“Nosso objetivo é aproximar o público das ações de biologia e mostrar que o Zoo-VR também é um espaço de aprendizado. Teve atividades com animais taxidermizados, permitindo explicar a biologia, o comportamento das espécies e proporcionar experiências práticas, com o uso de lupas, microscópios e contato direto com profissionais da área”, afirmou.

Jadiel lembrou ainda que o Zoo-VR está organizando para que essa atividade aconteça ao longo de todo o ano, com edições mensais.