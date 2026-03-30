Alunos do curso de Ciências Biológicas do UniFOA levaram aos frequentadores do Zoo-VR uma série de atividades interativas e educativasFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
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