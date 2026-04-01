Projeto oferece aulas gratuitas para estudantes da Orquestra de Cordas e será finalizado com três apresentações - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Projeto oferece aulas gratuitas para estudantes da Orquestra de Cordas e será finalizado com três apresentaçõesFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 01/04/2026 15:40

Volta Redonda - O projeto Volta Redonda Cidade da Música (VRCM) recebeu nessa terça-feira (31 de março) a primeira aula da nova edição do “Conexões Musicais”, programa de educação musical da Fundação OSB (Orquestra Sinfônica Brasileira). Os alunos e músicos da Orquestra de Cordas de Volta Redonda, um dos grupos musicais do projeto, foram orientados por professores e músicos integrantes do quarteto de cordas da OSB (Orquestra Sinfônica Brasileira). As aulas aconteceram no bairro Vila Mury, onde fica sediado o projeto da prefeitura.

Segundo a diretora do VR Cidade da Música, a maestra Sarah Higino, os jovens terão a orientação de professores de violino, contrabaixo, viola e violoncelo, com a primeira aula tendo sido presencial e as demais, até novembro, mensalmente de forma online.

"São professores renomados de uma orquestra com mais de 80 anos de tradição, que oferecem essa oportunidade única para nossos jovens mais uma vez. É um grande prazer e uma honra para todos nós que fazemos parte do projeto”, diz Sarah, acrescentando que um dos desdobramentos do “Conexões Musicais” serão três apresentações: dois concertos didáticos e um de integração, em que o quarteto de professores da OSB irá se apresentar com a Orquestra de Cordas.

Contrabaixista italiano retorna ao projeto

Um dos professores escalados neste ano é o contrabaixista italiano Rodrigo Fávaro, que já conhecia o programa. “Venho com muito prazer, porque o projeto aqui é incrível, tem uma organização e disciplina únicas, são ótimos alunos. Em relação à última vez que estive aqui, senti um salto de qualidade nos alunos, um aprimoramento. São muito estudiosos, e isso é muito importante para quem estuda música, tem que ter a disciplina de fazer o trabalho de casa sempre”, elogia, acrescentando o desafio de formar novas gerações.

“Eu acho que é sempre mais difícil, é um desafio maior ensinar alguém desde o princípio em relação a quem já tem uma vivência. É importante ter bons professores justamente nessa fase, para poder colocar toda a técnica e os conceitos em dia.”

E pode-se dizer que Samuel Magno, 16 anos, aluno há quase uma década do programa, é um dos jovens que aproveita a oportunidade. Integrante da turma de violinistas, ele conta que a experiência com o “Conexões Musicais”, no ano passado, foi muito importante para seu desenvolvimento.

"Aprendemos muito com os professores, que ensinam outras técnicas que são importantes para aperfeiçoar nossas habilidades. E eles cobram muita disciplina da gente.”

VRCM – O projeto Volta Redonda Cidade da Música é mantido pela prefeitura e beneficia cerca de quatro mil alunos da rede municipal de ensino – Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Criado pelo saudoso maestro Nicolau Martins de Oliveira, o “Cidade da Música” inclui Orquestra de Cordas, Banda Mini, Banda de Metais, Banda de Concerto, Coro Infantojuvenil, Coro Misto, Orquestra de Violinos e Orquestra de Violoncelos.