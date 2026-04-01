Interessadas podem se inscrever na SMDH até o dia 6 de abril (segunda-feira) - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Interessadas podem se inscrever na SMDH até o dia 6 de abril (segunda-feira)Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 01/04/2026 14:49

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda, em parceria com o projeto Oficina de Inclusão Produtiva, está com inscrições abertas para o curso gratuito de “Arte em Feltro e em EVA” para mulheres interessadas em aprender, se capacitar e gerar renda. As matrículas podem ser realizadas na sede da SMDH, na Rua Antonio Barreiros, 232, bairro Nossa Senhora das Graças, até o dia 6 de abril (segunda-feira), e para mais informações, telefone (24) 3511-3555.

As aulas começam no dia 6 de abril, com turmas pela manhã, das 9h às 11h, e na parte da tarde, das 14h às 16h, n sede da secretaria. O encerramento do curso será no dia 25 de maio. No total estão sendo oferecidas 20 vagas. O curso tem o objetivo de oferecer oportunidades para o mercado de trabalho profissional.

Como é o “Curso Arte em Feltro e Eva”

O curso é uma ótima opção para quem quer aprender a criar peças com esses materiais. As alunas irão aprender técnicas básicas e avançadas para criar itens como chaveiros, imãs de geladeira, estojo para lápis, capas para celular e muito mais.

Segundo a SMDH, não há restrição de idade para as mulheres que desejam aprender, sendo uma atividade que pode ser feita por pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos, e haverá certificados para quem concluir o curso da Oficina de Inclusão Produtiva.