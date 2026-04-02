Apresentação, na manhã desta quinta-feira (2), ficou a cargo dos estudantes da Escola Municipal Maria José Campos Costa - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Apresentação, na manhã desta quinta-feira (2), ficou a cargo dos estudantes da Escola Municipal Maria José Campos CostaFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 02/04/2026 16:04

Volta Redonda - Os pacientes da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho tiveram uma manhã diferente nesta quinta-feira, dia 2. Alunos do projeto Volta Redonda Cidade da Música (VRCM) fizeram uma cantata de Páscoa em dois corredores da unidade, proporcionando alegria e leveza para quem aguardava por atendimento.

A apresentação ficou a cargo dos estudantes do núcleo do projeto na Escola Municipal Maria José Campos Costa, que fica no mesmo bairro onde funciona a UPA. As crianças, de 8 a 11 anos, interpretaram canções como a versão em português de "Heal the World" (Michael Jackson), de Cláudio Rabello e popularizada pela banda Roupa Nova.

A maestra Sarah Higino, diretora do projeto Volta Redonda Cidade da Música, acompanhou a apresentação. “É uma oportunidade de mostrar para a comunidade a dedicação e o talento dos nossos alunos. É a música devolvendo à comunidade o que ela tem de melhor, o poder de emocionar e promover o bem-estar”, disse.

A moradora do Santo Agostinho, Caroline Bartolini, estava na UPA quando a apresentação começou. “É muito legal para a gente que assiste e bom para as crianças do projeto. Eles gostam, é uma coisa que ajuda no crescimento deles como pessoas. Eu acho isso muito bom”, falou.

A paciente Maria Aparecida, que também mora no Santo Agostinho, concorda com Caroline. “Eu achei muito bom, as crianças são maravilhosas. Foi uma benção. Acredito que tenha melhorado o dia de todos aqui”, afirmou.

O coordenador-administrativo da UPA Santo Agostinho, Nelson Gonçalves, agradeceu pela apresentação. “Tenho muito orgulho desse projeto que descobre talentos e cria cidadãos. O ‘Cidade da Música’ foi criado durante o governo do meu pai, Nelson dos Santos Gonçalves, e foi muito incentivado pela minha irmã Therezinha dos Santos Gonçalves, a Tetê, todas as vezes que ela esteve à frente da Secretaria Municipal de Educação e da Fevre (Fundação