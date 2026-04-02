Apresentação, na manhã desta quinta-feira (2), ficou a cargo dos estudantes da Escola Municipal Maria José Campos CostaFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Pacientes da UPA curtem cantata de Páscoa com alunos do projeto Volta Redonda Cidade da Música
Apresentação, na manhã desta quinta-feira (2), ficou a cargo dos estudantes da Escola Municipal Maria José Campos Costa, que fica no Santo Agostinho
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Batalhão de Ações com Cães forma primeira turma de policiais que atuarão em Volta Redonda e região
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