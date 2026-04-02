Espetáculo gratuito terá duas sessões e promete encantar o público com mensagens de amor, união e esperança - Foto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Espetáculo gratuito terá duas sessões e promete encantar o público com mensagens de amor, união e esperançaFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 02/04/2026 16:07

Volta Redonda - O Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) será palco de muita diversão e encantamento no domingo (5), com a apresentação da peça teatral infantil “A Mágica da Páscoa”, produzida pela Cia Ohana e escrita por Mônica Melanie. O espetáculo acontece em duas sessões, às 10h e às 15h, proporcionando uma programação especial para toda a família.

A peça conta a história de uma galinha curiosa e um cachorro cheio de energia que relembram uma aventura inesquecível vivida ao lado do Coelho da Páscoa. Em meio a diálogos leves, divertidos e cheios de imaginação, os personagens conduzem o público por uma reflexão sobre os verdadeiros significados da Páscoa.

Durante a apresentação, o público é convidado a descobrir que a magia da data vai além dos chocolates e celebrações, permanecendo viva nos gestos de bondade, união e respeito no dia a dia. Com sensibilidade e humor, a narrativa reforça valores importantes e inspira crianças e adultos.

A escritora Mônica Melaine destacou a proposta sensível e educativa do espetáculo. “A ‘Mágica da Páscoa’ traz uma história leve e encantadora, com uma galinha, um cachorro e um coelho em busca do verdadeiro sentido da data. Mais do que chocolate, a peça fala de união, amizade e amor, convidando o público a valorizar os momentos juntos”, disse.

O diretor do Parque Zoológico Municipal, Jadiel Teixeira, ressaltou a importância de iniciativas plurais no espaço. “Em um espaço plural como o Zoo-VR, buscamos educar e informar por meio de atividades lúdicas. Por isso, é muito importante receber esse teatro especial para falarmos sobre o verdadeiro sentido da Páscoa”, disse.