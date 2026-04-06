Equipes atuam diretamente nos bairros, realizam atendimentos sociais e asseguram aluguel social para famílias com imóveis interditadosFoto: Secom/PMVR
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