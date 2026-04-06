Equipes atuam diretamente nos bairros, realizam atendimentos sociais e asseguram aluguel social para famílias com imóveis interditados - Foto: Secom/PMVR

Equipes atuam diretamente nos bairros, realizam atendimentos sociais e asseguram aluguel social para famílias com imóveis interditadosFoto: Secom/PMVR

Publicado 06/04/2026 15:51

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda segue prestando assistência às famílias atingidas pelas chuvas intensas que atingiram a cidade nos últimos dias. Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), em conjunto com a Defesa Civil, estão em campo realizando atendimentos e garantindo o acolhimento das pessoas afetadas.

No bairro Vila Brasília, três famílias tiveram os imóveis interditados e já estão sendo acompanhadas pelas equipes. Como medida de segurança, os moradores deixaram as residências e foram acolhidos por parentes. Todas já receberam o atendimento social inicial e serão incluídas no benefício de aluguel social por vulnerabilidade temporária, já que não há condições de retorno aos imóveis neste momento.

As equipes seguem em deslocamento e monitoramento de outras áreas, ampliando o atendimento e o suporte às famílias que possam ter sido impactadas pelas chuvas.

A subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou que o atendimento está sendo realizado de forma ágil e diretamente nas localidades afetadas.

“Estamos indo até as famílias, realizando o primeiro atendimento, levantando todas as informações e garantindo o encaminhamento imediato para o aluguel social nos casos em que os imóveis foram interditados. Nosso foco é assegurar proteção e acolhimento nesse momento delicado”, afirmou.

A Prefeitura mantém equipes mobilizadas em toda a cidade, garantindo acolhimento, proteção social e resposta rápida às ocorrências, com prioridade para os casos que envolvem risco à segurança das famílias.

Aluguel social

O aluguel social é um benefício eventual concedido em situações de emergência ou calamidade pública, destinado a famílias que tiveram seus imóveis interditados pela Defesa Civil.

O auxílio é no valor de R$ 500 mensais, com duração inicial de até três meses, podendo ser prorrogado por mais três, conforme avaliação técnica de cada caso.

Para ter acesso ao benefício, a família deve procurar o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo, apresentando o documento de interdição do imóvel e documentos pessoais.