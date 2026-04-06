Dados do ISP-RJ apontam reduções expressivas em diversos indicadores - Foto: Divulgação/Semop

Dados do ISP-RJ apontam reduções expressivas em diversos indicadoresFoto: Divulgação/Semop

Publicado 06/04/2026 16:03

Volta Redonda - Referência na segurança pública no estado, Volta Redonda registrou em março mais uma queda significativa nos índices de criminalidade. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ) mostram reduções expressivas em diversos indicadores, com destaque para o roubo de veículos que ficou zerado ao longo do mês passado. Além disso, o município mais populoso do Sul Fluminense manteve zerados crimes graves como roubos de carga, em coletivos e o latrocínio (roubo seguido de morte), reforçando a efetividade das ações de segurança pública tanto na prevenção quanto na repressão aos crimes.

O fato de o roubo de veículos estar zerado é ainda mais expressivo quando consideramos que Volta Redonda, que conta com uma população de mais de 261 mil habitantes, possui uma frota estimada em 160 mil e recebe veículos de outros municípios diariamente.

Outros indicadores também apresentaram quedas relevantes na comparação com março do ano passado. Os roubos a estabelecimentos comerciais apresentaram redução de 75%, passando de sete para um; os de rua caíram 67%, de três para um; enquanto o roubo a transeunte teve redução de 50%. O furto de bicicleta registrou queda de 56%, de nove para quatro; já o furto de celular diminuiu 33%, de nove para seis.

No acumulado do ano (janeiro, fevereiro e março), os resultados seguem positivos, com reduções expressivas em praticamente todos os indicadores, em comparação com o mesmo período do ano passado. O furto de veículo caiu 59% (27 para 11); roubo de rua 56% (18 para 8); roubo de celular e furto de celular 50% (4 para 2) e 45% (11 para 6), respectivamente, demonstrando a consistência das políticas públicas de segurança adotadas no município.

Os números refletem o trabalho integrado entre as forças de segurança, o investimento contínuo em tecnologia e a participação da sociedade na prevenção e no combate ao crime.

“Zerar crimes como roubo de veículos e manter latrocínio sem registro não é por acaso, é fruto de presença nas ruas, uso de tecnologia e respostas rápidas às ocorrências, mas principalmente a participação da população de bem. Estamos colhendo os resultados de um planejamento sério e de uma atuação integrada entre as forças de segurança. Isso resgatou a confiança da população nas forças de segurança. Quer dizer que não temos crimes em Volta Redonda? Não, nós temos, mas não temos o que adoece a população, que é a sensação de insegurança. Seguiremos trabalhando para garantir que Volta Redonda se torne uma cidade cada vez mais segura”, afirmou o coronel da PM Luiz Henrique Monteiro Barbosa no último dia 2 (quinta-feira), antes de se desligar da função de secretário municipal de Ordem Pública.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que os indicadores refletem o que a população já sente nas ruas, maior sensação de segurança.

“Os números comprovam o que a população já sente: Volta Redonda é uma cidade segura. Graças ao planejamento, investimento em tecnologia, parceria com o Governo do Estado e integração entre as forças temos conseguido torná-la cada vez mais segura. E vamos seguir avançando para fazer de Volta Redonda uma das cidades mais seguras do Brasil”, declarou.