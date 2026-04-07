Obras e reformas na área da saúde estão sendo feitas por toda a cidade - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Obras e reformas na área da saúde estão sendo feitas por toda a cidadeFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 07/04/2026 13:15

Volta Redonda - No Dia Mundial da Saúde, celebrado anualmente em 7 de abril, nesta terça-feira, a Prefeitura de Volta Redonda destaca os investimentos para a ampliação da rede municipal. O Hospital Materno-Infantil (HMI) está em construção, assim como a unidade exclusiva para atendimentos de oftalmologia; os hospitais São João Batista (HSJB) e Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR) ganham ampliação; e o Centro de Imagem, no Estádio da Cidadania, passa por reforma geral.

“Ampliar e melhorar a qualidade do atendimento para a população é o objetivo de todo o investimento feito na Saúde em Volta Redonda. Queremos deixar esse legado para o município, com unidades especializadas ofertando atendimento de excelência aos usuários”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto, reforçando que a saúde sempre será uma das prioridades.

“No ano passado, entregamos a reforma de várias unidades básicas que atendem a população em seus próprios bairros, outras seguem em reformas e duas novas estão em construção, e já estamos com projetos para a criação de mais três”, completou o prefeito Neto, afirmando que a ampliação do Hospital do Retiro, assim como o novo prédio anexo do São João Batista, deve ser entregue ainda 2026 à população.

O futuro Hospital Materno-Infantil, o Hospital da Criança, está sendo erguido ao lado do Hospital Dr. Munir Rafful, no Retiro. Quando concluído, o Hospital da Criança terá cinco pavimentos, com mais de seis mil metros quadrados de área construída, incluindo recepção própria, consultórios de atendimento e de classificação de risco, enfermarias, sala de medicação, de emergência vermelha e de nebulização, áreas de repouso e garagem, além da cozinha/refeitório/almoxarifado já em funcionamento.

O Hospital dos Olhos, construído na Ilha São João, vai oferecer uma infraestrutura completa e moderna para atender às demandas oftalmológicas da população de Volta Redonda. A unidade contará com três consultórios, recepção, sala de espera e sala de exames, garantindo conforto e eficiência no atendimento aos pacientes. Além disso, terá banheiros acessíveis, sala para lavagem e esterilização de instrumentos cirúrgicos, uma central de gases medicinais e uma sala para descarte adequado de resíduos contaminados.

No setor cirúrgico, o Hospital dos Olhos Marino Clinger – nome dado em homenagem ao ex-prefeito – contará com uma sala de cirurgia equipada com tecnologia de ponta, duas salas de espera para pacientes em preparação para procedimentos, além de vestiários separados para homens e mulheres da equipe médica e um vestiário exclusivo para pacientes.

Hospitais ganham ampliação

Construída no antigo estacionamento dos funcionários, a extensão do Hospital São João Batista terá cinco andares, ampliando ainda mais a capacidade de atendimento. O local vai abrigar Centro Cirúrgico; Centro de Material Esterilizado (CME); unidade de internação pós-cirúrgica, com capacidade para dez leitos; nova UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), com 20 leitos; e uma UCI (Unidade de Cuidadoso Intermediários), com dez leitos, além de outros setores.

Já o Hospital Munir Rafful vai ganhar um novo setor de emergência, que engloba o antigo estacionamento e parte da estrutura do antigo campus do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda). A estrutura do novo pronto-socorro vai oferecer uma estrutura moderna e completa. Ela vai incluir uma recepção ampliada, nova sala vermelha, seis consultórios, sala de emergência, posto de enfermagem, sala de tomografia, outra para raios-x, e sala de aplicação de medicamentos, sala de isolamento, e quartos para médicos e enfermeiros de plantão, entre outras especificações, além de ligação com o hospital.

Reforma do Centro de Imagens

A reforma geral do Centro de Imagem Gecy Vieira Gonçalves, que fica no Estádio General Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania), tem como objetivo a readequação dos espaços para receber novos equipamentos e melhorar o atendimento aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde). A reconfiguração dos ambientes vai permitir a instalação de novos equipamentos de raio-x, mamografia e ultrassom.

“São muitos investimentos, inclusive em equipamentos modernos, de ponta, que estão se somando às novas estruturas para melhorar ainda mais o atendimento e o acolhimento a quem mais precisa. Um trabalho de excelência, reconhecido por instituições importantes, e que é referência na saúde pública”, ressalta o prefeito Neto.