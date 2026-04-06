Unidade registrou crescimento com destaque para traumato-ortopedia, cirurgia geral e gineco-obstetrícia - Foto: Divulgação/HSJB

Unidade registrou crescimento com destaque para traumato-ortopedia, cirurgia geral e gineco-obstetríciaFoto: Divulgação/HSJB

Publicado 06/04/2026 16:06

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda, inicia 2026 com números recordes de cirurgias realizadas. O resultado da unidade entre janeiro e março deste ano aponta crescimento de 1,5% se comparado ao mesmo período do ano passado – 1.640 em 2025 contra 1.664 em 2026.

As especialidades que merecem destaque são a cirurgia-geral, com aumento de quase 27%, passando de 247 para 313 procedimentos realizados nos primeiros três meses do ano; traumato-ortopedia com 10% a mais (435 para 480) e gineco-obstetrícia, que cresceu 4,3% (333 para 349). Também tiveram crescimento as cirurgias toráxicas, bucomaxilofacial, pediátricas e plásticas. Além disso, o hospital realizou procedimentos de urologia, vascular, neurocirurgia, de proctologia e oftalmologia.

Recordes também no mês de março

Somente no mês de março deste ano, o Hospital São João Batista realizou 592 cirurgias em dez especialidades contra 570 realizadas em março de 2025. Neste período, a unidade registrou crescimento em traumato-ortopedia, cirurgia-geral, gineco-obstetrícia, cirurgia vascular e pediátrica. E registrou o mesmo número de procedimentos de neurocirurgia, cirurgia toráxica e bucomaxilofacial. O hospital ainda fez cirurgias de urologia e oftalmologia.

O diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria, reforça que os recordes sucessivos no número de cirurgias são resultado dos investimentos feitos pela administração municipal.

“Desde 2021, com o trabalho de recuperação da unidade, o hospital passou por reformas, ganhou novos equipamentos e promoveu capacitação e valorização das equipes. Tudo isso, resultou em melhor atendimento à população, incluindo o aumento do número de cirurgias”, disse Faria, lembrando que, em breve, o HSJB vai ganhar um prédio anexo, ampliando ainda mais a capacidade de atendimento e a oferta de cirurgias.