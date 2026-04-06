Unidade registrou crescimento com destaque para traumato-ortopedia, cirurgia geral e gineco-obstetríciaFoto: Divulgação/HSJB
Hospital São João Batista inicia 2026 com recordes no número de cirurgias
Em comparação aos primeiros três meses do ano passado, unidade registrou crescimento com destaque para traumato-ortopedia, cirurgia geral e gineco-obstetrícia
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