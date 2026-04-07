Ao todo, 120 alunos foram selecionados por meio de sorteio para participar do curso preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Ao todo, 120 alunos foram selecionados por meio de sorteio para participar do curso preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 07/04/2026 13:17

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), realizou na noite dessa segunda-feira (6) a aula inaugural do programa Passaporte Universitário. Ao todo, 120 alunos foram selecionados por meio de sorteio para participar do curso preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O evento reuniu estudantes e familiares, além de autoridades como o prefeito Antonio Francisco Neto, o deputado estadual Munir Neto, a secretária municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão, Cora Peixoto, e representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), da Universidade Estácio de Sá e da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Durante a aula, os alunos receberam kits contendo garrafa, duas camisas de uniforme, caderno e estojo com caneta, lápis, borracha e apontador. Também foi realizada a apresentação oficial do projeto, com detalhamento da metodologia, cronograma e funcionamento do curso.

Entre os participantes, a expectativa com o início das aulas é grande. Amanda Florêncio, de 18 anos, aluna do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), destacou a importância da oportunidade. “Eu ainda não sei qual faculdade vou fazer, mas espero que o curso me dê uma boa visão sobre o estudo e uma ideia de como é, para que eu possa me decidir”, disse.

Maria Eduarda Castro, de 17 anos, aluna do Instituto de Educação Professor Manuel Marinho, afirmou estar determinada a aproveitar ao máximo o curso. “Eu pretendo focar bastante no curso. Eu quero fazer Odontologia, então preciso de uma nota muito boa. Espero evoluir no que eu tenho dificuldade e estou disposta a me entregar totalmente”, destacou.

O secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, destacou a importância do envolvimento coletivo no sucesso dos estudantes.

“O curso tem um papel fundamental na transformação da vida desses jovens, mas a presença da família faz toda a diferença nesse processo. Quando a educação, a família e o Poder Público caminham juntos, a gente cria um ambiente mais forte, de apoio, incentivo e oportunidade. É assim que a gente garante que esses alunos não só comecem, mas tenham condições de seguir firmes e conquistar o futuro que eles merecem”, disse.

O deputado estadual Munir Neto ressaltou a importância da iniciativa para os jovens do município.

“Eu gostaria de parabenizar a Secretaria Municipal da Juventude. O Passaporte Universitário é uma ação muito importante para nossa juventude, principalmente para aqueles que querem entrar na faculdade e que trabalham durante o dia, e vão poder participar do pré-vestibular social com profissionais qualificados. A gente fica feliz de apoiar esse projeto e ver tantos resultados positivos”, afirmou.

O programa

Com aulas presenciais no período noturno no Colégio Professora Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado, o Passaporte Universitário oferece formação completa nas principais áreas do Enem, aliando conteúdo, orientação e incentivo ao desenvolvimento crítico e cidadão dos participantes.

Com duração de seis meses, o programa tem como objetivo ampliar as oportunidades de acesso ao ensino superior, especialmente para alunos da rede pública. Podem participar jovens matriculados no 3º ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído os estudos, com até 24 anos de idade.

O Poder Público Municipal garante estrutura integral aos participantes, incluindo lanche, uniforme, material didático e auxílio transporte.

“Esse é um projeto que amplia oportunidades e dá condições reais para que nossos jovens possam se preparar bem para o Enem. Estamos investindo na educação como ferramenta de transformação social, oferecendo suporte completo para que eles possam sonhar e conquistar uma vaga no ensino superior”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.