Capacitação com piloto de motovelocidade lotado na Semop contou com a participação do Destacamento de Motociclistas do CBMERJ - Foto: Divulgação/Semop

Capacitação com piloto de motovelocidade lotado na Semop contou com a participação do Destacamento de Motociclistas do CBMERJFoto: Divulgação/Semop

Publicado 08/04/2026 14:18

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop-VR) realizou, nessa terça-feira (7), um treinamento em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). Mais de 20 militares do Destacamento de Motociclistas do CBMERJ participaram de uma capacitação com o multicampeão de motovelocidade Helder Shad, que atua como instrutor de pilotagem da Semop-VR.

A ação aconteceu no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no bairro Aero Clube, e faz parte do Curso de Especialização em Operações com Motocicletas (Ceopem). O Ceopem contempla técnicas de pilotagem defensiva, condução e procedimentos de primeiros socorros. O objetivo da troca de experiências é uma atuação ainda mais ágil e segura no atendimento às ocorrências, utilizando motocicletas como meio de deslocamento rápido.

O grupo participou de atividades práticas, que incluíram exercícios de condução, frenagem de emergência, desvio de obstáculos e aplicação da técnica de contraesterço - manobra que consiste em girar o guidão no sentido oposto ao da curva para facilitar a inclinação e melhorar a estabilidade durante a trajetória.

A utilização de motos permite acesso facilitado a áreas congestionadas ou de difícil alcance, garantindo a chegada mais rápida das equipes e aumentando as chances de salvamento.

A atividade reforça o papel da Secretaria de Ordem Pública na integração com outros órgãos de segurança e emergência, que atuam diretamente no atendimento à população.