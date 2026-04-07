Suspeito foi identificado por câmeras de segurança após quebrar vitrine e se esconder em hotel da região centralFoto: Divulgação/ Semop
Homem é preso por invadir e furtar loja no Centro de Volta Redonda
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Tour virtual do Zoo-VR está disponível na internet
Conteúdo pode ser acessado por computadores, tablets e celulares; projeto foi promovido no Expo Rio Turismo com óculos de realidade virtual
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Volta Redonda comemora Dia Mundial da Saúde investindo no crescimento da rede municipal
Construção do Hospital da Criança, ampliação dos hospitais São João Batista e Munir Rafful, reforma geral do Centro de Imagens e implantação de unidade para oftalmologia estão em andamento
Volta Redonda abre inscrições para o Minha Casa, Minha Vida a partir desta terça-feira (7 de abril)
Famílias com renda de até R$ 2.850 inscritas no Cadastro Único podem se candidatar para o Residencial Édson Corrêa, em nove unidades do Cras até o dia 30
Hospital São João Batista inicia 2026 com recordes no número de cirurgias
Em comparação aos primeiros três meses do ano passado, unidade registrou crescimento com destaque para traumato-ortopedia, cirurgia geral e gineco-obstetrícia
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