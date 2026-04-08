O evento aconteceu no auditório da UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase) no Aterrado - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

O evento aconteceu no auditório da UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase) no AterradoFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 08/04/2026 15:50

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), lançou nesta quarta-feira (8) o Protocolo Pedagógico da Educação Especial Inclusiva. O evento aconteceu no auditório da UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase) no Aterrado e reuniu diretores e supervisores educacionais, além de representantes da SME.

Elaborado por professores da Seção de Educação Especial da SME, o documento estabelece diretrizes pedagógicas para orientar equipes gestoras e docentes no atendimento a estudantes com deficiência. A proposta é padronizar práticas pedagógicas e oferecer suporte técnico às escolas, contribuindo para um ensino mais inclusivo e eficaz.

A coordenadora da Seção de Educação Especial, Elizabeth Melo, explicou que o protocolo surgiu em resposta ao aumento de demanda por atendimento especializado na rede municipal de ensino, que atualmente atende mais de 1,7 mil alunos com deficiência.

“O material contempla desde a Educação Infantil até os Anos Finais do Ensino Fundamental, e Educação de Jovens e Adultos (EJA), com orientações que acompanham o desenvolvimento do estudante e incentivam sua autonomia no processo de aprendizagem”, afirmou Elizabeth.

De acordo com a diretora do Departamento Pedagógico da SME, Patrícia Rodrigues Vidal, o documento amplia a qualidade do atendimento e oferece mais segurança aos profissionais.

“Essa ação é fundamental para um atendimento de qualidade aos nossos alunos com deficiência. Na verdade, todos vão poder, a partir desse protocolo, receber um atendimento pedagógico e educacional com muito mais qualidade. Eu considero um ponto fundamental para garantirmos o direito de aprender de todos os alunos”, disse.

Renata Lopes, diretora da Escola Municipal Especializada Professora Dayse Mansur da Costa Lima, que atende crianças, adolescentes e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível de suporte 3, destacou o caráter histórico da iniciativa.

“Durante muitos anos procuramos encontrar um protocolo que atendesse não só as escolas especializadas, mas também todos os alunos da rede municipal de ensino, dando norte, mostrando um caminho eficiente, comprovado e validado cientificamente. Esse momento é um marco na Educação Inclusiva de Volta Redonda”, ressaltou.

O diretor do Colégio Getúlio Vargas, da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), Edmilson Silva, ressaltou a importância do documento para a gestão escolar.

“Esse protocolo que a Educação Especial está trazendo para a gente se mostra muito importante e essencial. Desde que eu assumi a gestão da escola, há praticamente sete anos, e com o aumento de alunos atípicos entrando na escola, a gente percebeu a necessidade de um documento parecido com esse. A concretização desse documento é muito importante, porque a equipe de liderança pode ter acesso e orientar os professores, além de as famílias ficarem mais seguras pelo trabalho estar sendo feito com base técnica.”

“Esse protocolo representa um avanço significativo na organização do trabalho pedagógico e reafirma o compromisso da rede municipal com uma educação inclusiva, garantindo melhores condições de ensino e aprendizagem para todos os alunos”, afirmou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai