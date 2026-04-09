Interessados podem se inscrever até o dia 15 de maio - Foto: Divulgação/SMDET

Interessados podem se inscrever até o dia 15 de maioFoto: Divulgação/SMDET

Publicado 09/04/2026 16:11

Volta Redonda - O espaço “Vírgula Hub de Inovação”, localizado no Shopping Park Sul, fundado pela Prefeitura de Volta Redonda e instituições parceiras, está com inscrições abertas para a fase de pré-aceleração de startups do programa “Vírgula Startups”. O programa tem como objetivo capacitar empreendedores para transformar ideias em negócios, por meio de uma metodologia intensiva que inclui treinamentos, experimentos e mentorias.



Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de maio, por meio do link: O espaço “Vírgula Hub de Inovação”, localizado no Shopping Park Sul, fundado pela Prefeitura de Volta Redonda e instituições parceiras, está com inscrições abertas para a fase de pré-aceleração de startups do programa “Vírgula Startups”. O programa tem como objetivo capacitar empreendedores para transformar ideias em negócios, por meio de uma metodologia intensiva que inclui treinamentos, experimentos e mentorias.Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de maio, por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel7wSO3al83hOCPcE0gf-iFQQpSQD-jA6yI3IqMR0qQlWACQ/viewform



Durante a pré-aceleração, os participantes são orientados a estruturar suas soluções e desenvolver um Produto Minimamente Viável (MVP), versão inicial que permite testar a proposta no mercado.



Podem participar empreendedores pessoa física, individualmente ou em grupo, que ainda não possuam um produto estruturado, mas tenham identificado uma oportunidade ou problema a ser explorado. A formação inclui conceitos de Lean Startup, com foco na validação de ideias e modelagem de negócios.



“Estamos investindo na formação de novos empreendedores e no fortalecimento do ecossistema de inovação de Volta Redonda. O ‘Vírgula Startups’ é uma oportunidade para transformar boas ideias em negócios reais, gerando emprego, renda e desenvolvimento para a nossa cidade”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.



Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelos e-mails virgula@virgulahub.com.br ou virgulastartups@gmail.com, ou pelo WhatsApp (24) 98151-0445.