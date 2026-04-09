O evento acontece das 8h às 14h, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

O evento acontece das 8h às 14h, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 09/04/2026 16:07

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda promove, no sábado (11), mais uma edição da Feira da Roça – Saberes & Sabores, ampliando a programação com duas atividades especiais: um espaço dedicado à adoção de cães e gatos, e uma roda de conversa sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA), em alusão ao Abril Azul – mês de conscientização sobre o autismo. O evento acontece das 8h às 14h, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

Organizada pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), a feira reúne barracas com produtos da agricultura familiar, itens agroecológicos, culinária artesanal e artesanato, valorizando os produtores locais e incentivando o consumo de alimentos mais saudáveis e sustentáveis.

Além da comercialização de produtos, a programação contará com diversas atividades para o público, como doação de mudas nativas e frutíferas, ações de saúde e apresentações culturais, tornando o evento uma opção de lazer e aprendizado para toda a família.

Uma das novidades desta edição é o espaço de adoção de animais, que vai possibilitar ao público conhecer cães e gatos disponíveis para ganhar um novo lar. A iniciativa também ganha ainda mais relevância neste mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista.

Estudos indicam que o convívio com animais pode trazer benefícios importantes para a saúde física e emocional, como a redução da ansiedade, melhora do bem-estar e estímulo à socialização. Em alguns casos, especialmente para pessoas com TEA, os pets atuam como facilitadores sociais, auxiliando na comunicação, no desenvolvimento de rotinas e no equilíbrio emocional, além de contribuírem para a criação de vínculos afetivos e sensação de segurança.

O secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Fábio Buchecha, destacou a importância da ampliação da feira. “A Feira da Roça é uma iniciativa que fortalece a agricultura familiar, valoriza os produtores locais e aproxima a população de alimentos mais saudáveis. Com o espaço de adoção, ampliamos ainda mais o alcance social do evento, incentivando também o cuidado e o respeito com os animais”, afirmou.

Já o secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, ressaltou o impacto positivo da ação. “A adoção responsável transforma vidas, tanto dos animais quanto das pessoas. Neste mês do Abril Azul, essa iniciativa ganha um significado ainda mais especial, mostrando como os pets podem contribuir para o bem-estar e a qualidade de vida, inclusive de pessoas com autismo”, disse.

Roda de Conversa

Também em alusão ao Abril Azul, a Feira da Roça – Saberes & Sabores recebe uma roda de conversa muito especial sobre o Transtorno do Espectro Autista. Será um momento de escuta, troca e aprendizado, com a participação de representantes da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), nutricionistas, psicólogos, cinoterapeutas e familiares de pessoas neurodivergentes.

Serão abordados temas importantes como inclusão, acolhimento, direitos, vivências familiares, acompanhamento multiprofissional, desenvolvimento, cuidados com a saúde e a importância do olhar humano e sensível para a neurodivergência.

A Feira da Roça – Saberes & Sabores segue se consolidando como um importante ponto de encontro entre produtores e a população, unindo cultura, saúde, sustentabilidade e, agora, também a causa animal.