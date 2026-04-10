Ação será realizada na Feira da Roça, pela manhã, e no Shopping Park Sul à tarde - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Ação será realizada na Feira da Roça, pela manhã, e no Shopping Park Sul à tardeFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 10/04/2026 14:09

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA), promove neste sábado, dia 11, mais uma edição do espaço de adoção “Família Animal”. A ação acontecerá em dois locais: na Feira da Roça, das 8h às 12h, e no Shopping Park Sul, das 14h às 18h30.

Ao todo, estarão disponíveis 16 animais, sendo seis cães e dez gatos, entre filhotes e adultos, à espera de um novo lar. A iniciativa tem como objetivo incentivar a adoção responsável e proporcionar uma nova chance para animais resgatados de situações de abandono, maus-tratos ou provenientes de lares de acumuladores.

Os interessados em adotar devem ter no mínimo 18 anos, apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e assinar um Termo de Adoção Responsável, que orienta sobre os cuidados com a saúde e o bem-estar do animal.

O secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, reforçou a importância da ação. “Adotar é um ato de amor e responsabilidade. Nosso objetivo é conscientizar a população e garantir que esses animais encontrem lares seguros e cheios de carinho”, destacou.

A organização também orienta que, no caso da adoção de gatos, os interessados levem uma caixa de transporte, garantindo a segurança do animal. Já para os cães, é recomendável o uso de guia ou coleira.

Vale ressaltar que os animais disponibilizados para adoção são acompanhados pela SMPDA e pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). Os adultos já são castrados, enquanto os filhotes têm a castração garantida gratuitamente pelo município.

A SMPDA reforça ainda que denúncias de maus-tratos a animais podem ser feitas pelo número 156, da Central de Atendimento Único (CAU), com o máximo de informações possíveis para que a fiscalização seja realizada.