Estudantes do ensino médio de escola particular do município fizeram a doação no hemonúcleo nessa quarta-feira (8) - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Estudantes do ensino médio de escola particular do município fizeram a doação no hemonúcleo nessa quarta-feira (8)Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 09/04/2026 16:16

Volta Redonda - O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), recebeu mais uma etapa da campanha “Jovem Sangue Bom”, uma parceria com a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv). Estudantes do Colégio Interativo estiveram no hemonúcleo na manhã dessa quarta-feira, dia 8, para doar sangue. Vinte e dois alunos do ensino médio participaram da ação e 17 bolsas foram coletadas.

De acordo com a assessora do Hemonúcleo de Volta Redonda, Cristina Teixeira, responsável pela captação de doadores, o colégio, da rede particular de ensino do município, participa da campanha duas vezes ao ano.

“Estive no Colégio Interativo, junto com a Sejuv, na última segunda-feira, dia 6, com a proposta de conscientizar os jovens, a partir dos 16 anos, sobre a importância da doação de sangue. Compartilhamos dados do cenário atual no Brasil e o quanto a juventude é capaz de mudar a cultura da doação de sangue. Precisamos formar futuros doadores regulares de sangue”, afirmou Cristina.

O secretário da Juventude, Munir Francisco Filho, e o subsecretário da Pasta, Sérgio Loureiro, também participaram da conversa com os alunos do Colégio Interativo sobre a importância da doação de sangue.

“Ser jovem também é cuidar do outro. E doar sangue é uma das atitudes mais bonitas que existem. A campanha ‘Jovem Sangue Bom’ mostra a força da nossa juventude e o quanto ela está disposta a fazer a diferença”, disse Munir, lembrando que a ação mensal já levou ao hemonúcleo, em 2026, calouros e veteranos da Universidade Federal Fluminense (UFF), jovens ligados ao Conselho Municipal da Juventude (CMJ) e a juventude ligada às igrejas.

Importância da doação

Manter o estoque do Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda abastecido durante todo o ano é o foco da campanha "Jovem Sangue Bom". O Banco de Sangue do município atende a uma rede de hospitais. Além do Hospital São João Batista (HSJB), a unidade fornece hemocomponentes para o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), ao Hospital Municipal Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, a três hospitais privados no município e a unidades de outros dois municípios da região.

Qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem ter autorização dos pais ou responsáveis), em boas condições de saúde, pode procurar o hemonúcleo, no HSJB, para fazer a doação. A unidade funciona para coleta de sangue de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Entre os pré-requisitos para ser um doador estão: pesar no mínimo 50 kg; ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas; estar alimentado (evitar alimentos gordurosos); e apresentar documento original com foto.