Encontro, coordenado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, fez parte da fase de prognóstico do processo participativo - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Encontro, coordenado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, fez parte da fase de prognóstico do processo participativoFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 09/04/2026 16:19

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU), promoveu na noite dessa quarta-feira, dia 8, mais um encontro da fase de prognóstico da revisão do Plano Diretor Participativo do município. A plenária reuniu representantes dos setores Empresarial, Acadêmico/Científico e Conselhos de Classe.

O encontro, no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), debateu os Eixos Estratégicos do prognóstico da Revisão do Plano Diretor Participativo – “Saneamento, Resiliência, Meio Ambiente e Patrimônio Natural”; “Economia, Planejamento Estratégico e Modelagem da Cidade”; e “Uso e Ocupação do Solo, Mobilidade e Habitação”.

No dia 16, próxima quinta-feira, a reunião será com movimentos sociais, ONGs e sindicatos de trabalhadores, encerrando a primeira etapa de debates com a sociedade civil. A plenária será no auditório da Smas, na Rua Antônio Barreiros (antiga Rua 558), nº 29, Nossa Senhora das Graças, às 19h.

Ainda na próxima semana, haverá reunião com o Legislativo sobre a revisão do Plano Diretor, também no dia 16, às 15h, na Câmara de Vereadores de Volta Redonda. E no dia 25 de abril, das 8h às 17h, um workshop sobre o prognóstico da revisão do Plano Diretor acontecerá no auditório da Universidade Federal Fluminense (UFF), no campus Aterrado. O evento é aberto à toda população.