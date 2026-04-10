Iniciativa incentiva pessoas físicas e jurídicas a doarem parte do Imposto de Renda para entidades beneficentes - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Iniciativa incentiva pessoas físicas e jurídicas a doarem parte do Imposto de Renda para entidades beneficentes Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 10/04/2026 14:11

Volta Redonda - Em reunião no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, realizada na manhã desta sexta-feira (10), a Prefeitura de Volta Redonda lançou oficialmente a campanha “Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso” – que visa repassar parte do Imposto de Renda (IR) de pessoas físicas e jurídicas para entidades beneficentes. O encontro reuniu autoridades e representantes das instituições da área contábil e dos públicos beneficiados pela campanha.

“Quero agradecer a presença de todos. Mais um ano que as entidades precisam de ajuda e da nossa participação. Conto com o apoio de todos, empresários e contribuintes, para ajudarmos essas instituições que são importantes na atenção às crianças, adolescentes e idosos”, disse o prefeito Neto no início do encontro.

A campanha, que segue até o dia 29 de maio e é direcionada para quem ainda não realizou a declaração do IR neste ano, tem o apoio da Receita Federal, por meio do programa Cidadania Fiscal, além da Associação dos Escritórios Contábeis de Volta Redonda (Aescon), do Sindicato dos Escritórios Contábeis do Sul Fluminense (Sescon) e do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-RJ).

As doações poderão ser feitas, assim como nos anos anteriores, para o Fundo para Infância e Adolescência (Finad) e o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI), que são instrumentos de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a dar suporte financeiro para implantação e manutenção de projetos voltados para crianças, adolescentes e idosos.

Crescimento ano a ano

“É um prazer estar aqui e quero agradecer à classe contábil. Com a união dos últimos anos, a arrecadação vem crescendo e ajuda as entidades. E depende muito de nós, contadores, conscientizar os empresários que ainda não estão doando, por meio da destinação de parte do imposto para as entidades”, afirmou o vereador Luciano Mineirinho, que também é contador e articula o encontro com a classe todos os anos junto ao gabinete do prefeito.

De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), as doações crescem a cada ano. A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, conta que em 2024 a arrecadação da campanha chegou a aproximadamente R$ 200 mil para os dois fundos (Criança e Adolescente e do Idoso), e no ano seguinte a soma das doações já foi para R$ 400 mil.

“Já estivemos com alguns empresários que tinham feito o processo de declaração e que esse ano já se comprometeram em participar. E fizemos algumas ações na rua para falar sobre o Imposto de Renda, em conjunto com os conselhos municipais. E esse ano vamos ampliar: além da Vila Santa Cecília, também faremos uma ação no Aterrado para divulgar ainda mais a importância das doações para os dois fundos”, explicou Larissa, citando que também será feito material para divulgar junto às entidades beneficentes sobre a importância da doação para que elas também divulguem a campanha.

O representante da Receita Federal, Gerson Chada, do programa de Cidadania Fiscal, comentou sobre o grande engajamento da campanha em Volta Redonda. “E o objetivo esse ano é dobrar de novo. A destinação é a grande revolução social. Um simples ato, a custo zero. Vamos intensificar a destinação, tanto para pessoa física quanto jurídica.

“O que as entidades fazem é um trabalho bonito para a cidade. Tanto a arrecadação quanto o número de participantes aumentam todo ano. Vamos ‘pegar firme’ com o pessoal para todos colaborarem”, completou Antônio Carlos Pereira Telles, presidente do Sescon, acompanhado também de outros representantes da classe contábil, incluindo do Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Também estiveram presentes no encontro representantes de algumas das entidades beneficiadas pelas doações: Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), Casa da Criança e do Adolescente de Volta Redonda, Apada-VR (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Audição de Volta Redonda), Fundação CSN, Apadefi-VR (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos de Volta Redonda), SOS (Serviço de Obras Sociais), Lar Espírita Irmã Zilá, Lar Escola Recanto das Crianças, Ideais (Instituto de Desenvolvimento, Estudos, Ações e Implementações Sociais), além do Conselho Tutelar e da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR).

“Estamos aqui trabalhando mais uma vez no sentido de conscientizar os empresários e a população de um modo geral a doar parte do imposto de renda devido para as entidades. Essa doação é muito importante porque elas permitem que as entidades construam seus projetos e façam suas atividades com mais folga financeira, proporcionando aos assistidos uma qualidade de vida melhor”, afirmou o presidente da AAP-VR, Geraldo Vida.

O deputado estadual Munir Neto, que articulou no ano passado uma reunião com empresários, contadores e entidades na CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) para conscientizar sobre a campanha, lembrou de outras ajudas às entidades.

“E essa doação se soma a outras, como a arrecadação do “Arraiá da Cidadania’, que contribuiu com R$ 600 mil no ano passado, e outros projetos destinados a ajudarem as entidades. E tudo que fizermos para as entidades filantrópicas é pouco, porque elas fazem um trabalho muito importante, maravilhoso. Agora, é todos se empenharem e mobilizarmos empresários e contadores para mostrar a importância da doação”, disse Munir Neto.

E essa mobilização já tem dia e hora marcados. Durante o encontro no gabinete, ficou acertada reunião com empresários e contadores na CDL no próximo dia 27, às 19h.

Como doar

Para fazer a doação, o contribuinte deve escolher o modelo completo da declaração e confirmar a opção “Doações diretamente na declaração”. Ao preencher o formulário, basta clicar no botão “Novo” e escolher o Fundo da Infância e Adolescência ou o Fundo do Idoso, informando o valor a ser doado. A pessoa física pode doar até 3% para cada fundo no momento da declaração, enquanto a pessoa jurídica pode realizar a doção de até 1% com base no lucro real.

As contas para depósito são as seguintes, seja pessoa física ou jurídica:

Finad: Banco 104 – Caixa Econômica Federal, Agência 4375, Código da Operação: 006; Conta Corrente: 00000001-9, CNPJ: 39.560.297/0001-85.

FMDI: Banco 104 – Caixa Econômica Federal, Agência 4375, Código da Operação: 006, Conta Corrente: 00000008-6, CNPJ: 15.283.545/0001-20.