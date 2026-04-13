Trabalho dos profissionais da SMS foi reconhecido pelo Ministério da Saúde na área de Vínculo e Acompanhamento Territorial - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Trabalho dos profissionais da SMS foi reconhecido pelo Ministério da Saúde na área de Vínculo e Acompanhamento TerritorialFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 13/04/2026 15:24

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Retiro 2, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), alcançou um marco importante para o setor com a conquista da nota máxima (10) no indicador de Vínculo e Acompanhamento Territorial, um dos principais parâmetros de avaliação da qualidade da Atenção Primária. Esse indicador é monitorado pelo Ministério da Saúde, por meio do Siaps (Sistema de Informação em Atenção Primária à Saúde).

Segundo a SMS, a excelência no atendimento à população é fruto do trabalho contínuo e comprometido dos profissionais envolvidos com a Atenção Primária.

“Esse resultado é motivo de muito orgulho e mostra a força do trabalho realizado na ponta. Parabenizo toda a equipe da UBSF Retiro 2 por essa conquista. Seguiremos avançando, inclusive com a ampliação do número de agentes comunitários de saúde na rede, com a previsão de realização de concurso público ainda este ano”, destacou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.

O objetivo, agora, é que a experiência bem-sucedida da unidade Retiro 2 seja utilizada como modelo para fortalecer as demais unidades, consolidando um processo contínuo de melhoria dos indicadores e da qualidade da assistência à população.

O diretor da Atenção Primária da SMS, Hálison Vitorino, reforça que o reconhecimento do trabalho deve ser visto como incentivo para que ele seja replicado em outras unidades. “Esse resultado mostra que estamos no caminho certo e que, com organização, compromisso e trabalho em equipe, é possível transformar a realidade da Atenção Primária no município.”

A coordenadora do Distrito Sanitário, Gilcilene Araújo, e a diretora da Área Técnica, Stella Marins, destacaram a importância do empenho da equipe e o impacto direto desse resultado na qualidade de vida dos usuários. No caso da UBSF Retiro 2, a equipe de agentes comunitárias de saúde é formada por Maiara Cristina do Nascimento, Mariana Abrante Siqueira, Maryana dos Santos Dias e Tais Melo da Silva Barbosa.