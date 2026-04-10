Capacitação faz parte do Programa de Formação em Turismo, que tem como objetivo ampliar a qualificação do setor - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Capacitação faz parte do Programa de Formação em Turismo, que tem como objetivo ampliar a qualificação do setorFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 10/04/2026 15:54

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e a Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), está com inscrições abertas para o curso “Eventos: planejamento, gestão e operação”. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de abril (quinta-feira), de forma on-line pelo link https://forms.gle/gJQjuS7ybX9QVhNj6, ou presencialmente no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo de sua residência. Podem participar pessoas a partir de 18 anos. As vagas são limitadas.

Com duração de quatro meses, o curso terá início no dia 4 de maio. As aulas serão realizadas às segundas e quartas-feiras, das 18h10 às 21h30, no Centro de Qualificação Profissional (CQP) Aristides de Souza Moreira, localizado na Avenida Pedro Lima Mendes, 495, no bairro Aero Clube.

A iniciativa faz parte do Programa de Formação em Turismo, que tem como objetivo ampliar a qualificação do setor, fortalecer a mão de obra local e elevar o nível dos profissionais. O programa surgiu a partir de reuniões da equipe da SMDET com representantes do segmento, nas quais foi identificada uma grande demanda por capacitação, especialmente no atendimento ao público, além da necessidade de incentivar a geração de renda e a criação de novos postos de trabalho.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, ressaltou o foco da gestão na qualificação profissional. “Estamos trabalhando as bases do desenvolvimento econômico por meio do turismo com ações estruturantes. A educação é um alicerce fundamental. Por meio dela, estamos trabalhando para elevar o nível dos profissionais e, com isso, do setor em nosso município. A parceria com a Fevre é fundamental para isso e para outros que ainda virão”, disse.

Outros três cursos serão oferecidos nos próximos meses, com foco nas áreas de atendimento, hospitalidade e gastronomia.

Fevre

A Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) atua como um dos principais centros de formação do município, sendo responsável por oferecer cursos de qualificação profissional em diversas áreas. A instituição tem papel estratégico na preparação de mão de obra, contribuindo para ampliar as oportunidades de emprego e renda, além de apoiar o desenvolvimento econômico.

“Essa parceria da SMDET com a Fevre coloca, cada vez mais, o município como um impulsionador do desenvolvimento econômico através da capacitação para o mercado de trabalho”, afirmou o presidente da Fevre, Caio Teixeira.