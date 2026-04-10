Capacitação faz parte do Programa de Formação em Turismo, que tem como objetivo ampliar a qualificação do setorFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda abre inscrições para curso gratuito na área de eventos
Aulas terão início no dia 4 de maio; capacitação faz parte do Programa de Formação em Turismo, que tem como objetivo ampliar a qualificação do setor
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Aulas terão início no dia 4 de maio; capacitação faz parte do Programa de Formação em Turismo, que tem como objetivo ampliar a qualificação do setor
Prefeitura de Volta Redonda promove mutirão do Cadastro Único para ampliar acesso a benefícios sociais
Ação já atendeu quase 200 famílias nos dois primeiros dias e segue ao longo do mês em diferentes bairros
Volta Redonda lança oficialmente campanha ‘Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso’
Iniciativa incentiva pessoas físicas e jurídicas a doarem parte do Imposto de Renda para entidades beneficentes
Espaço de adoção ‘Família Animal’ acontece neste sábado (11) em dois pontos da cidade
Ação será realizada na Feira da Roça, pela manhã, e no Shopping Park Sul à tarde; 16 animais, entre cães e gatos, estarão disponíveis para um novo lar
Setores Empresarial, Acadêmico e Científico e Conselhos de Classe discutem revisão do Plano Diretor de Volta Redonda
Encontro, coordenado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, fez parte da fase de prognóstico do processo participativo
Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda recebe mais uma etapa da campanha ‘Jovem Sangue Bom’
Estudantes do ensino médio de escola particular do município fizeram a doação no hemonúcleo nessa quarta-feira (8)
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