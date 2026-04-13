O evento aconteceu na Vila Militar de Deodoro, no Rio - Foto: Ana Bengaly

O evento aconteceu na Vila Militar de Deodoro, no RioFoto: Ana Bengaly

Publicado 13/04/2026 15:29

Volta Redonda - A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), mantida pela Fundação Beatriz Gama (FBG), conquistou duas medalhas de ouro, uma prata, um bronze e mais quatro pódios durante prova histórica da Liga Carioca de Hipismo. A 3ª etapa do Estadual, disputada nesse fim de semana no Círculo Militar de Polo, na Vila Militar, em Deodoro, no Rio de Janeiro, contou com a participação de 180 atletas, recorde de participantes entre todas as etapas já promovidas pela instituição.

Os dois títulos foram conquistados pela aluna Isabela Machado Carreira, nos saltos de 90 cm e 1m, montando Dom Quixote e Golden Boy, respectivamente. A medalha de prata foi com o instrutor Yasser Pereira no salto de 1,10m, montando Lady Cartha FP. Já o bronze ficou com a aluna Cristina Ruffini no salto de 90cm, montando Theodor.

E não para por aí: a EMHVR ainda subiu mais quatro vezes ao pódio: sexto lugar com Isabela Machado Carreira, no salto de 90 cm; oitavo e nono lugares com Nathan Fagundes e Lara Ananias, respectivamente, na prova de 80 cm; e nono lugar com Lavínia Novato, saltando 60cm.

“Mostramos mais uma vez nossa força, durante uma etapa histórica, com recorde de participantes. Fico muito feliz em ver nosso time se destacando cada vez, evoluindo a cada etapa e, principalmente, colecionando medalhas e pódios. Parabéns a todos os alunos e aos instrutores Yasser e Yuri, por todo o trabalho no dia a dia, que vem sendo premiado nas etapas”, comemorou o presidente da FBG, Vitor Hugo de Oliveira.

Referência nacional

A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda é a primeira escola pública da modalidade no Brasil e vem, cada vez mais, se consolidando como referência no desenvolvimento do esporte no país.

As aulas gratuitas acontecem na Ilha São João, às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 17h, com dois instrutores capacitados: Yasser Pereira e Iury Andrade.

“Mais do celeiro de campeões, a nossa Escola Municipal de Hipismo é uma grande formadora de cidadãos, cumprindo um dos grandes princípios do esporte. Parabéns ao Vitor Hugo, aos instrutores e aos alunos, que, juntos, fazem este projeto inovador ser referência para todo o Brasil. Vamos seguir sempre evoluindo, levando a bandeira e o nome da nossa cidade a cada vez mais pódios”, afirmou o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.