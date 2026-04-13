O evento aconteceu na Vila Militar de Deodoro, no RioFoto: Ana Bengaly
Escola de Hipismo de Volta Redonda conquista dois títulos e mais seis pódios em etapa histórica do Estadual
Prova da Liga Carioca disputada nesse fim de semana no Círculo Militar de Polo, na Vila Militar de Deodoro, no Rio, teve recorde de inscrições, com mais de 180 participantes
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Prefeitura de Volta Redonda reforça ações de combate ao trabalho infantil e mobiliza rede de proteção
Encontro da Competi avaliou ações recentes e alinhou estratégias intersetoriais, além de destacar campanhas de conscientização no município
Saúde alcança nota máxima em indicador da Atenção Primária na UBSF Retiro 2
Trabalho dos profissionais da SMS foi reconhecido pelo Ministério da Saúde na área de Vínculo e Acompanhamento Territorial
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Aulas terão início no dia 4 de maio; capacitação faz parte do Programa de Formação em Turismo, que tem como objetivo ampliar a qualificação do setor
Prefeitura de Volta Redonda promove mutirão do Cadastro Único para ampliar acesso a benefícios sociais
Ação já atendeu quase 200 famílias nos dois primeiros dias e segue ao longo do mês em diferentes bairros
Volta Redonda lança oficialmente campanha ‘Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso’
Iniciativa incentiva pessoas físicas e jurídicas a doarem parte do Imposto de Renda para entidades beneficentes
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