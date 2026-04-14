A assinatura da parceria aconteceu no gabinete do prefeito Neto - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

A assinatura da parceria aconteceu no gabinete do prefeito NetoFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 14/04/2026 14:36

Volta Redonda - Em reunião realizada nessa segunda-feira (13) no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, foi oficializada a ampliação da parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e a Universidade Estácio, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv). O prefeito Neto e o diretor da Estácio Volta Redonda, Pedro Bolpato, assinaram o Termo de Acordo de Cooperação que vai permitir a intensificação de cursos e outros projetos em parceria entre as instituições.

“Vai ajudar muitos os jovens e a população com um todo. Agradeço a parceria de sempre e podem sempre contar com a Estácio"”, afirmou Pedro Bolpato, que estava acompanhado da líder de Sala de Matrícula da Estácio, Rebeca Nishi.

De acordo com o termo assinado, a Estácio disponibilizará espaço físico em suas dependências para o desenvolvimento de atividades institucionais, educacionais e formativas. O objetivo é que a Secretaria Municipal da Juventude utilize salas de aula, auditórios e demais ambientes necessários para realização de ações, projetos, cursos, oficinas, eventos e demais atividades voltadas prioritariamente ao atendimento de jovens de Volta Redonda.

“Um dia e uma parceria muito importantes, porque a capacitação, a geração de emprego e renda são primordiais para darmos uma perspectiva de vida para a juventude de Volta Redonda. E a Estácio está comprometida com a juventude de Volta Redonda”, ressaltou o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, lembrando que a faculdade já possui projetos parceiros com o município, como o Trilha Criativa – programa gratuito voltado a jovens de 15 a 29 anos interessados em transformar habilidades criativas em oportunidades reais de geração de renda e inserção no mercado de trabalho.

Para o prefeito Neto, o reforço na parceria entre as instituições contribui para o desenvolvimento da cidade. “Temos diversos parceiros no município, que contribuem para a capacitação e qualificação de mão de obra para o mercado de trabalho. E essa parceria com a Estácio, que já vem mostrando resultados positivos, só tem a melhorar ainda mais as oportunidades para a população, sobretudo nossos jovens, que são o futuro de Volta Redonda.”