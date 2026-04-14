A assinatura da parceria aconteceu no gabinete do prefeito NetoFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda e Estácio firmam parceria para ampliar atendimento aos jovens
Termo de Acordo de Cooperação foi assinado nessa segunda-feira (13) pelo prefeito Neto. Objetivo é intensificar cursos, atividades e outros projetos com a Secretaria Municipal da Juventude
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Munir se reúne em Brasília com diretor-geral do Dnit para cobrar providências sobre a BR-393
Deputado estadual também falou sobre Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, e federalização da RJ-155
Após acidentes, críticas e cobranças, BR-393 recebe melhorias
Depois de cobrança do prefeito Neto por avanço nos serviços, DNIT vem intensificando os trabalhos com recomposição asfáltica em trechos críticos
Prefeitura de Volta Redonda amplia parceria com Drogaria Moderna e leva inclusão para toda a rede
Ação inclui QR Code com intérprete de Libras, serviços gratuitos e vagas de emprego para pessoas com deficiência
Escola de Hipismo de Volta Redonda conquista dois títulos e mais seis pódios em etapa histórica do Estadual
Prova da Liga Carioca disputada nesse fim de semana no Círculo Militar de Polo, na Vila Militar de Deodoro, no Rio, teve recorde de inscrições, com mais de 180 participantes
Prefeitura de Volta Redonda reforça ações de combate ao trabalho infantil e mobiliza rede de proteção
Encontro da Competi avaliou ações recentes e alinhou estratégias intersetoriais, além de destacar campanhas de conscientização no município
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