DNIT vem intensificando os trabalhos com recomposição asfáltica em trechos críticos - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

DNIT vem intensificando os trabalhos com recomposição asfáltica em trechos críticosFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 13/04/2026 15:33

Volta Redonda - Depois de uma série de acidentes recentes, alguns deles com vítimas fatais, nesta semana o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) vem fresando e aplicando novo asfalto no trecho da BR-393 em Volta Redonda, após cobrança do prefeito Antonio Francisco Neto. Os serviços acontecem na altura do bairro Caieiras, em pontos considerados críticos, visando a segurança de quem trafega pela estrada.

“Depois que acidentes com vítimas acontecem, não temos nada para celebrar, mas antes tarde do que nunca. Sem dúvida esse asfalto vai impedir que mais acidentes aconteçam e que outras vidas se percam”, frisou Neto.

De acordo com a equipe que coordena os trabalhos, está sendo aplicado asfalto novo do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) – um dos revestimentos asfálticos mais utilizados em rodovias e vias urbanas de alto tráfego no Brasil. Durante o serviço, o fluxo de veículos segue com eventuais operações de “siga e pare” para garantir a segurança durante as intervenções.

A recomposição do asfalto faz parte de um contrato de conservação do DNIT, envolvendo ainda ações como tapa-buraco, roçada das margens e limpeza de drenagem, abrangendo uma extensão total de 103,3 quilômetros, entre os quilômetros 185,30 e 288,60.

Um dos articuladores das melhorias em conjunto com o prefeito Neto, o deputado estadual Munir Neto esteve em Brasília (DF) nesta segunda-feira (13) para levar as reivindicações da população de Volta Redonda e da região ao diretor-geral do DNIT, Fabrício Galvão.

“Eu estou cobrando as autoridades desde agosto do ano passado, com ofícios recorrentes encaminhados ao Ministério dos Transportes, DNIT e Governo do Estado. Como as devidas providências não foram tomadas com a agilidade que a população necessita, vim a Brasília cobrar diretamente do diretor-geral do DNIT. Fiz um apelo a ele para que as medidas sejam tomadas da forma mais rápida possível”, afirmou Munir.

O diretor Fabrício garantiu ao deputado que em abril e maio os serviços de recapeamento serão intensificados, com a mobilização de mais equipes e recursos.

“Desde que recebemos o trecho que era administrado por concessão, licitamos as obras, o ministro assinou a ordem de serviço com R$ 30 milhões para as obras, e começamos os primeiros serviços. O período chuvoso atrasou um pouco e agora, com condição climática melhor, desde a semana passada o DNIT vem mobilizando mais equipes no trecho. O planejamento é que até maio a gente recupere todos os pontos críticos da BR-393. Não só tapando buraco, mas também com alguns serviços de troca do asfalto, uma nova sinalização e até redutores de velocidade, para que a via volte a ter uma trafegabilidade mais segura”, detalhou o diretor-geral do DNIT.