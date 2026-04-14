Grupo conclui primeira etapa de reuniões com a sociedade civil na fase de diagnóstico da revisão do plano, promovida pelo IPPU-VR - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Grupo conclui primeira etapa de reuniões com a sociedade civil na fase de diagnóstico da revisão do plano, promovida pelo IPPU-VRFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 14/04/2026 14:38

Volta Redonda - Nesta quinta-feira, dia 16, representantes dos setores dos Movimentos Sociais, ONGs e Sindicatos dos Trabalhadores concluem a primeira etapa de reuniões com a sociedade civil, da fase de prognóstico da revisão do Plano Diretor Participativo de Volta Redonda. A revisão é promovida pela prefeitura, por meio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU).

“Depois da fase de diagnóstico, começam as discussões de prognóstico, que definirão regras para atender às demandas de qualidade de vida, do desenvolvimento urbano e econômico, a ocupação territorial e uso do solo no município, entre outros assuntos”, explica o diretor-presidente do IPPU, Abimailton Pratti.

O encontro acontecerá no auditório da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), na Rua Antônio Barreiros (antiga Rua 558), nº 29, bairro Nossa Senhora das Graças, às 19h.

A fase de prognóstico dá continuidade ao processo participativo de revisão do Plano Diretor do município, que tem como objetivo apontar as necessidades da sociedade, norteando o Desenvolvimento Urbano de Volta Redonda para os próximos dez anos, devendo discutir ainda os índices urbanísticos a serem estabelecidos e os mecanismos de controle do uso do solo.

Próximos passos

Ainda nesta quinta-feira (16), haverá reunião com o Legislativo sobre a revisão do Plano Diretor, às 15h, na Câmara de Vereadores de Volta Redonda. E no próximo dia 25 de abril, das 8h às 17h, está programado um workshop sobre o prognóstico da revisão do Plano Diretor acontecerá no auditório da Universidade Federal Fluminense (UFF), no campus Aterrado. O evento é aberto à toda população e as inscrições podem ser feitas pelo site do IPPU-VR (https://www2.voltaredonda.rj.gov.br/ippu/).