Certificação federal reconhece eficiência na aplicação de recursos e organização financeira do município - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Certificação federal reconhece eficiência na aplicação de recursos e organização financeira do municípioFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 14/04/2026 16:36

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda conquistou o Selo FNAS 2025, certificação concedida pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) a estados e municípios que se destacam pela boa gestão dos recursos destinados à política de Assistência Social.

O selo atesta o compromisso da administração municipal com a transparência, a responsabilidade fiscal e a eficiência na execução das políticas públicas voltadas à população em situação de vulnerabilidade. Entre os critérios avaliados para a concessão do reconhecimento estão o correto preenchimento de sistemas como o AgilizaSUAS, além do envio regular do Quadro de Detalhamento de Despesas (QDD), instrumentos fundamentais para o monitoramento e a prestação de contas dos recursos.

A certificação do FNAS é concedida anualmente e tem como objetivo incentivar boas práticas na gestão financeira e fortalecer o Sistema Único da Assistência Social (Suas) em todo o país, além de fortalecer a credibilidade do município junto aos órgãos federais, contribuindo para a ampliação de oportunidades de captação de recursos e maior qualidade nos serviços ofertados à população.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou a importância da conquista. “Esse reconhecimento é resultado do trabalho sério, responsável e comprometido de todas as nossas equipes no fortalecimento do Suas e no cuidado e responsabilidade com a aplicação financeira do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) com a nossa população”, disse.

“Seguimos avançando com responsabilidade e compromisso com a correta aplicação de verbas no fortalecimento da proteção social da nossa cidade”, afirmou Denize Leny, diretora do Fundo Municipal de Assistência Social.