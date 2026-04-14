Certificação federal reconhece eficiência na aplicação de recursos e organização financeira do municípioFoto: Arquivo - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda conquista Selo FNAS 2025 por excelência na gestão da Assistência Social
Certificação federal reconhece eficiência na aplicação de recursos e organização financeira do município
Prefeitura de Volta Redonda conquista Selo FNAS 2025 por excelência na gestão da Assistência Social
Certificação federal reconhece eficiência na aplicação de recursos e organização financeira do município
Prefeitura de Volta Redonda promove aula inaugural do curso gratuito de Libras
Parte dos 500 alunos inscritos conheceram os professores e os primeiros sinais na noite dessa segunda-feira (13)
Paróquia São Sebastião sedia concerto do projeto Volta Redonda Cidade da Música
Orquestra de Cordas, os coros Infantojuvenil e Misto, além de sopros, metais e percussão da Banda de Concerto, se apresentam nesta sexta-feira (17), às 19h
Volta Redonda reúne Movimentos Sociais, ONGs e Sindicatos dos Trabalhadores na quinta-feira (16)
Grupo conclui primeira etapa de reuniões com a sociedade civil na fase de diagnóstico da revisão do plano, promovida pelo IPPU-VR
Prefeitura de Volta Redonda e Estácio firmam parceria para ampliar atendimento aos jovens
Termo de Acordo de Cooperação foi assinado nessa segunda-feira (13) pelo prefeito Neto. Objetivo é intensificar cursos, atividades e outros projetos com a Secretaria Municipal da Juventude
Munir se reúne em Brasília com diretor-geral do Dnit para cobrar providências sobre a BR-393
Deputado estadual também falou sobre Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, e federalização da RJ-155
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.