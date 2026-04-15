Colegiado passa a contar com representantes do poder público e da sociedade civil - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Colegiado passa a contar com representantes do poder público e da sociedade civilFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 15/04/2026 15:30

Volta Redonda - Os novos membros do Conselho Municipal de Educação (CME) de Volta Redonda tomaram posse nessa terça-feira (14), marcando a ampliação da representatividade do colegiado, que agora conta também com integrantes da sociedade civil. Oito novos conselheiros passam a integrar o órgão, somando-se à presidente Patrícia Romão, ao vice-presidente Alexandre Magno de Oliveira e às conselheiras Águida Cristina Paula Peixoto e Tânia Regina Souza Rocha.

Cada conselheiro representa um segmento específico, fortalecendo o caráter democrático e participativo do Conselho, que tem papel fundamental na formulação e fiscalização das políticas educacionais do município.

Na ocasião, foram empossados os conselheiros Viviane da Silva Gomes Pires, supervisora da Coordenadoria de Supervisão Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda (Cose/SME), representando o Executivo Municipal; Mara Lucia Assis dos Santos, profissional do magistério da Educação Básica, representando a etapa da Educação Infantil; Amanda Carla da Silva, profissional do magistério da Educação Básica, representando a Educação de Jovens e Adultos (EJA); Ellen Rodrigues Barbosa, profissional do magistério da Educação Básica, representando a Educação Especial; Iuri Ribeiro Feliciano Suhett e Isabela de Souza Nascimento Drillard, representantes do Conselho Comunitário Escolar (CCE); Paloma de Lavor Lopes, representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); e Ana Gilda Maria da Silva Santos, representante do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Compede).

A presidente do Conselho Municipal de Educação, Patrícia Romão, ressaltou o momento como um marco histórico para a cidade. “Nós estamos fazendo uma grande mudança, histórica para o município de Volta Redonda, que agora passará a trabalhar com 12 conselheiros municipais de educação e teremos uma oportunidade de ter um trabalho mais igualitário, junto a mais órgãos que estão enviando seus representantes, e também com representantes da sociedade civil. Acreditamos que será um trabalho muito mais sólido”, afirmou.

Representando o Executivo Municipal, a conselheira Viviane da Silva Gomes Pires destacou a responsabilidade da nova função. “Eu estou muito feliz, muito honrada, por assumir esse assento no Conselho. Creio que a gente tem muito a contribuir com a educação do município. Acredito nessa educação de qualidade e que a gente tem potencial para isso. Assumo essa função com orgulho de fazer parte, de representar o Executivo Municipal que tanto se preocupa com a educação de qualidade”, disse.

“O fortalecimento do Conselho Municipal de Educação representa um avanço significativo para a construção de políticas públicas mais participativas e eficazes. Com uma composição mais diversa, conseguimos ampliar o diálogo e garantir que as decisões reflitam melhor as necessidades da nossa população”, ressaltou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.

Função do CME

O Conselho Municipal de Educação tem como finalidade promover, dentro de suas competências, o desenvolvimento da educação no município. Entre suas atribuições estão propor medidas para a organização e o funcionamento do sistema municipal de ensino, manifestar-se sobre a criação, ampliação e desativação de unidades escolares municipais, além de autorizar e renovar o funcionamento de estabelecimentos da rede privada que ofertam a educação infantil, entre outras funções normativas, deliberativas, propositivas e de controle social.