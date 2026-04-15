Encontro com representantes da sociedade civil e dos poderes Executivo e Legislativo aconteceu nessa terça-feira (14) no auditório da prefeitura - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Encontro com representantes da sociedade civil e dos poderes Executivo e Legislativo aconteceu nessa terça-feira (14) no auditório da prefeituraFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 15/04/2026 15:19

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda promoveu audiência pública para apresentação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) referente ao exercício de 2027. O encontro com representantes da sociedade civil e dos poderes Executivo e Legislativo aconteceu na tarde dessa terça-feira, dia 14, no auditório da prefeitura.

O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag), teve como principal objetivo garantir transparência na elaboração do orçamento e ampliar a participação popular nas decisões que impactam diretamente a gestão dos recursos públicos.

Durante a apresentação, conduzida pelo diretor de Orçamento e Controle da Seplag, Cláudio Luís Ramos de Oliveira Júnior, foram detalhadas as metas e prioridades da administração municipal para o próximo ano, além dos parâmetros que irão orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). O espaço também foi aberto para questionamentos e sugestões do público, reforçando o compromisso com o controle social e a gestão democrática.

A secretária de Planejamento, Cora Peixoto da Silva, destacou a relevância do momento para o fortalecimento da governança pública.

“A audiência pública é um instrumento essencial para garantir que a população tenha voz ativa nas decisões do município. É aqui que alinhamos prioridades, ouvimos demandas e construímos, de forma transparente e participativa, um planejamento mais eficiente e justo para todos”, afirmou a secretária.

“A realização da audiência reafirma o compromisso da prefeitura com os princípios da administração pública, especialmente no que diz respeito à transparência, responsabilidade fiscal e participação cidadã”, reforçou Cora Peixoto.