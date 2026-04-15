Levantamento do Nuai aponta predominância de mulheres como vítimas, e violência psicológica como a mais recorrente - Foto: Divulgação/Semop

Levantamento do Nuai aponta predominância de mulheres como vítimas, e violência psicológica como a mais recorrenteFoto: Divulgação/Semop

Publicado 15/04/2026 15:25

Volta Redonda - O Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), que funciona na delegacia de Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP), registrou 33 atendimentos a pessoas idosas em situação de violação de direitos no mês de março deste ano. Do total, 31 casos são novos e outros dois já estavam em acompanhamento pela equipe. O levantamento faz parte do relatório mensal.

A principal porta de entrada das denúncias continua sendo a demanda espontânea, responsável por 42,42% dos atendimentos, seguida pela própria 93ª Delegacia (27,27%) e por encaminhamentos de órgãos de segurança pública e assistência como a Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), Guarda Municipal e Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

A maior parte das vítimas foi do sexo feminino, com destaque para a faixa etária entre 70 e 79 anos, que concentra o maior número de atendimentos, com 11 no total.

A violência psicológica aparece como a mais recorrente nos atendimentos, representando 36,36% dos casos. Também foram registrados episódios classificados como injúria, furto e sobrecarga familiar, representando 30,30%, além de abuso financeiro (15,15%) e discriminação (15,15%).

O levantamento mostra que, na maioria dos casos, os autores são pessoas próximas ou do convívio da vítima, como filhos (18,18%), vizinhos (12,12%) e cônjuges (9,09%). Já em 21,21% dos registros, o vínculo do agressor não foi identificado.

O relatório também aponta que 10 casos resultaram em registro policial formal, enquanto dois casos foram encaminhados para a rede de proteção - Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Creas, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda) e Defensoria Pública.

Além dos atendimentos, a rede de proteção ao idoso mantém uma atuação ativa, através da Patrulha de Proteção ao Idoso. Foram 36 visitas realizadas e 39 rondas em instituições de longa permanência.

O balanço reforça a importância do trabalho integrado entre segurança pública e assistência social na proteção da pessoa idosa em Volta Redonda, garantindo acolhimento, orientação e encaminhamento adequado para cada situação.

Denúncias de violência aos idosos

A população pode colaborar denunciando casos de violência ou negligência contra idosos pelos telefones: 197 (Nuai, na Polícia Civil – 93ª DP); 153 (Guarda Municipal) ou o Disque 100 (serviço nacional e ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania). Também é possível buscar ajuda diretamente no 190 (Polícia Militar), ou na 93ª DP, com a Patrulha do Idoso ou na Assistência Social Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).

As denúncias podem ser feitas de forma anônima e são fundamentais para ampliar a rede de proteção e assegurar os direitos dessa parcela da população.