Levantamento do Nuai aponta predominância de mulheres como vítimas, e violência psicológica como a mais recorrenteFoto: Divulgação/Semop
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Paróquia São Sebastião sedia concerto do projeto Volta Redonda Cidade da Música
Orquestra de Cordas, os coros Infantojuvenil e Misto, além de sopros, metais e percussão da Banda de Concerto, se apresentam nesta sexta-feira (17), às 19h
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