O evento aconteceu no Clube Comercial na última quarta-feira, dia 15Foto: Divulgação/Smas
Sétima edição do Baile da Melhor Idade de 2026 reúne idosos em tarde dançante, em Volta Redonda
Evento da Assistência Social no Clube Comercial reforça tradição com música, dança e integração entre grupos da melhor idade da cidade
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Ponte Pequetito Amorim, em Volta Redonda, é reaberta após passar por manutenção preventiva
Substituição dos aparelhos de apoio nos pilares do vão central foi a principal intervenção da obra feita em cerca de 15 dias
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Colegiado passa a contar com representantes do poder público e da sociedade civil
Volta Redonda registra 33 atendimentos a idosos em situação de violação de direitos em março
Levantamento do Nuai aponta predominância de mulheres como vítimas, e violência psicológica como a mais recorrente
Audiência pública debate diretrizes orçamentárias para 2027 em Volta Redonda
Encontro com representantes da sociedade civil e dos poderes Executivo e Legislativo aconteceu nessa terça-feira (14) no auditório da prefeitura
‘Juventude no Seu Bairro’ leva serviços gratuitos ao bairro Eucaliptal, em Volta Redonda, nesta sexta-feira (17)
Ação da Secretaria Municipal da Juventude acontecerá na Praça Costa e Silva, das 9h às 15h
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