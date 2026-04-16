O evento aconteceu no Clube Comercial na última quarta-feira, dia 15 - Foto: Divulgação/Smas

O evento aconteceu no Clube Comercial na última quarta-feira, dia 15Foto: Divulgação/Smas

Publicado 16/04/2026 13:39

Volta Redonda - A sétima edição do Baile da Melhor Idade de 2026, promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), aconteceu nessa quarta-feira, dia 15, no Clube Comercial, no bairro Colina. O evento reafirma o sucesso da iniciativa, que já se consolidou como um dos principais momentos de convivência, lazer e bem-estar para a população idosa do município.

A tarde foi marcada por música, dança e reencontros, reunindo participantes de diversos grupos de convivência. Realizado mensalmente, o baile já faz parte do calendário da cidade e segue proporcionando integração, alegria e qualidade de vida para os idosos.

Entre os presentes, Dona Norma Marques, moradora do bairro São Sebastião e integrante do Grupo Esperança, do Santo Agostinho, destacou a importância do evento. “Eu estou adorando, estou amando. Venho sempre. É bom para tudo: conviver, socializar. É a melhor coisa que fizeram para gente”, afirmou.

Animada, ela contou que participa ativamente das atividades e não perde a oportunidade de dançar. “Quem não vem está perdendo tempo. É uma coisa maravilhosa, faz muito bem, até para a memória”, completou.

A animação do evento também foi ressaltada pelos coordenadores dos grupos. Mário José, do Grupo Novos Sonhos, do bairro Padre Josimo, acompanhado de sua esposa Maria Aparecida, destacou o impacto positivo da atividade.

“A gente se diverte vendo as pessoas dançarem, conversa, brinca. O grupo inteiro espera por esse dia o mês todo. É um passatempo bom, isso é viver. Temos que aproveitar a vida enquanto podemos”, disse.

Para Sonia Maria de Oliveira, coordenadora do grupo Esperança do Amanhã, do bairro Santa Rita do Zarur, o baile tem um significado especial para os participantes. “Esse baile significa muito. O lazer é essencial para o idoso, faz muito bem para a saúde. Muitos não tiveram essa oportunidade na juventude. Hoje temos um dia só para gente”, destacou.

O Baile da Melhor Idade segue como um importante espaço de valorização da pessoa idosa, promovendo fortalecimento de vínculos, inclusão social e momentos de felicidade. A expectativa é de que as próximas edições continuem reunindo cada vez mais participantes, mantendo viva a tradição e o entusiasmo que marcam o evento.