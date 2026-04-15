A manutenção foi realizada durante 15 dias Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Ponte Pequetito Amorim, em Volta Redonda, é reaberta após passar por manutenção preventiva
Substituição dos aparelhos de apoio nos pilares do vão central foi a principal intervenção da obra feita em cerca de 15 dias
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