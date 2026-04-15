A manutenção foi realizada durante 15 dias - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

A manutenção foi realizada durante 15 dias Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 15/04/2026 15:33

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda reabriu nesta quarta-feira, dia 15, a Ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Niterói e Aterrado, após obras de manutenção preventiva que interrompeu o tráfego no local por 18 dias. A principal intervenção foi a troca dos aparelhos de apoio nos pilares do vão central da ponte, formada por dois tabuleiros (pistas de rodagem) apoiados em pilares nas extremidades e um central.

De acordo com o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, foram substituídos os quatro aparelhos de apoio – dispositivos posicionados entre o tabuleiro e os pilares – do vão central da ponte.

“Esses equipamentos são essenciais para transmitir cargas e permitir movimentações por variação térmica ou tráfego do vão central da ponte”, disse Barenco, acrescentando que também foi executado serviço de reforço da estrutura.

O secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles, explicou que a obra foi feita por duas empreiteiras contratadas pela prefeitura e fiscalizada pelas secretarias de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) e de Obras (SMO).

“Além das intervenções sob os tabuleiros, o serviço de manutenção incluiu revitalização em trechos do pavimento, conserto nas juntas de dilatação, pintura do guarda-roda – elemento de segurança posicionado nas laterais da pista de rolamento –, além de implantação de nova sinalização horizontal”, falou o secretário de Obras.