Prefeitura promoveu melhorias na UBSF Roma I, que passa a oferecer estrutura modernizada para atender cerca de 4 mil moradores - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Prefeitura promoveu melhorias na UBSF Roma I, que passa a oferecer estrutura modernizada para atender cerca de 4 mil moradoresFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 17/04/2026 14:02

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda entregou, nesta sexta-feira (17), mais uma importante obra de revitalização na área da saúde: a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Roma I, que passa a se chamar UBSF Roma I – Sebastião Albano da Silva, em homenagem ao morador que dá nome ao espaço. Darlene Mariana da Silva, filha do homenageado, celebrou a entrega da unidade e destacou o impacto positivo do novo espaço para a comunidade.

“Recebo essa homenagem com muita gratidão e emoção. Agradeço aos moradores do bairro Roma I pelo carinho com o meu pai, que sempre foi muito popular e deixou um legado para a nossa família. Também agradeço à prefeitura por esse reconhecimento a um homem íntegro, honesto e trabalhador. Mesmo após 26 anos de sua partida, seguimos com saudade, mas também com muita gratidão”, destacou.

A unidade atende aproximadamente 4 mil habitantes e recebeu melhorias estruturais que garantem mais conforto, qualidade e eficiência no atendimento à população. A revitalização integra o conjunto de investimentos do município para fortalecer a Atenção Primária à Saúde, considerada a porta de entrada do sistema público.

“A revitalização dessa unidade representa mais dignidade, mais estrutura e mais qualidade no atendimento”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto, durante a cerimônia de entrega da unidade.

A diretora de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Marina Marinho, destacou os avanços na estrutura da unidade. “Participar dessas entregas é acompanhar de perto o resultado do trabalho para oferecer uma unidade mais digna à população. Contamos com um espaço mais acolhedor, com melhor ambiência, climatização e organização. Nosso objetivo é garantir que o paciente se sinta confortável, especialmente em momentos mais delicados de saúde”, afirmou.

Trabalho próximo à comunidade

Na UBSF Roma I, a Equipe de Saúde da Família (ESF) desenvolve um trabalho contínuo e próximo da comunidade, pautado nos princípios da Atenção Primária, como acessibilidade, vínculo com os usuários, integralidade e coordenação do cuidado. O trabalho é realizado por uma equipe multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.

“Essa unidade é muito importante, principalmente porque atende muitas crianças e gestantes. Essa melhoria na estrutura e nos serviços representa um ganho significativo para a população, já que a saúde é fundamental para todos”, disse o conselheiro tutelar e morador do bairro, Rodrigo Mendes.

Entre os serviços ofertados pela unidade estão ações de promoção da saúde, com orientações individuais e coletivas sobre alimentação saudável, prática de atividade física, saúde mental e prevenção ao uso de álcool e outras drogas. Na área preventiva, a unidade oferece serviços essenciais como vacinação, acompanhamento do crescimento infantil, pré-natal, planejamento reprodutivo e exames de rastreamento.

Bruna Batista de Oliveira, que é usuária da unidade, também destacou as melhorias percebidas com a revitalização. “Utilizo a unidade com frequência para consultas e exames. Com essa reforma, acredito que tudo vai melhorar ainda mais. Já é possível perceber mudanças positivas no atendimento e na estrutura.”

Outro destaque ofertado pela UBSF é o acompanhamento contínuo dos usuários, especialmente gestantes, crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade, reforçado por meio de visitas domiciliares.

Moradora do bairro há 28 anos, Placidina Sebastiana Coelho de Souza destacou a evolução da unidade ao longo do tempo. “Acompanhei muitas fases dessa unidade e posso dizer que melhorou muito. Antes era mais difícil, mas hoje está mais organizada, mais limpa e com um atendimento mais humanizado. Me sinto bem atendida e não tenho do que reclamar”, disse.

A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, destacou que a revitalização representa um avanço na Atenção Básica do município. “Agora contamos com um espaço mais moderno, organizado e acolhedor, com melhorias na estrutura física, climatização, ambiência e melhores condições de trabalho para as equipes. Essas mudanças qualificam o acolhimento, ampliam a capacidade de atendimento e garantem um cuidado mais humanizado, resolutivo e próximo da população.”

O deputado estadual Munir Neto, que foi representado pelo assessor parlamentar Israel Carlos, também ressaltou o investimento. “A atenção primária forte evita agravamentos e melhora a qualidade de vida da população.”