As opções são para curso de Produção de Vídeos e de Programador Mobile, e as inscrições vão até 27 e 30 de abril - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

As opções são para curso de Produção de Vídeos e de Programador Mobile, e as inscrições vão até 27 e 30 de abrilFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 17/04/2026 13:59

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias municipais da Juventude (Sejuv) e de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), disponibiliza vagas em mais dois cursos de qualificação profissional. Desta vez, as opções, voltadas à preparação de jovens para o mercado de trabalho, são para as capacitações em Produção de Vídeos e em Programador Mobile.

O curso de Produção de Vídeos começa no dia 28 de abril (terça-feira) com aulas das 18h às 22h, às terças e quintas-feiras. Os candidatos devem ter 18 anos ou mais e ensino médio completo. As inscrições vão até o dia 27 de abril (segunda-feira) e devem ser feitas presencialmente na sede do Senai, na Avenida Pedro Lima Mendes, nº 490, no bairro Aero Clube. Os documentos necessários são CPF, RG (Carteira de Identidade), comprovante de residência e de escolaridade.

Para frequentar as aulas de Programador Mobile é preciso ter 16 anos ou mais e cursar o ensino médio. O curso começa no dia 4 de maio (segunda-feira), com aulas às segundas e sextas-feiras, das 13h às 17h. As inscrições estão abertas até o dia 30 de abril (sexta-feira), também na sede do Senai, no bairro Aero Clube, apresentando os mesmos documentos citados anteriormente. No caso dos menores de 18 anos, eles devem ir acompanhados de um responsável para fazer a matrícula.

“Esses cursos são oportunidades reais para os jovens se qualificarem e se prepararem para o mercado de trabalho. Com parcerias importantes, conseguimos ampliar o acesso à qualificação profissional e transformar vidas. Agora, é fundamental que a juventude aproveite essas chances e se dedique”, disse o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho.

“Com essa parceria com o Senai, avançamos no desenvolvimento econômico de nossa cidade ao oferecer cursos de qualificação profissional voltados para áreas cada vez mais demandadas pelo mercado”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sergio Sodré, reforçando que o objetivo é preparar para atuação tanto em empresas quanto em seus próprios negócios.

As aulas de Produção de Vídeo e de Programador Mobile acontecerão na carreta do Senai que fica em frente ao Palácio 17 de Julho (sede da prefeitura), na praça Sávio Gama, no Aterrado.