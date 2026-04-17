As opções são para curso de Produção de Vídeos e de Programador Mobile, e as inscrições vão até 27 e 30 de abrilFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
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As opções são para curso de Produção de Vídeos e de Programador Mobile, e as inscrições vão até 27 e 30 de abril, respectivamente
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